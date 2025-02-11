守護食安 農藥所斥資8.3億檢測中心動土

農業部斥資8.3億元興建「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心」今天動土，預計明年底完工。（農藥所提供）

2025/02/11 18:04

〔記者陳建志／台中報導〕為了守護國人的食安，農業部農業藥物試驗所今天舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心」新建工程動土，包括農業部陳駿季部長、農業藥物試驗所徐慈鴻所長等人都出席，未來將擁有先進的檢驗與研發設備，與美、日、韓等國家的現代化實驗室接軌，進行農藥殘留風險分析，讓農產品從產地到餐桌，都能接受嚴格的檢測與把關。

農業藥物試驗所所長徐慈鴻表示，新建工程完工後，該中心將擁有先進的檢驗與研發設備，與美、日、韓等國家的現代化實驗室接軌，並結合人工智慧、大數據分析等技術，實現農藥殘留風險分析、強化區域檢驗體系管理、質譜快檢實驗室營運量能提升。透過這些技術，農產品從產地到餐桌，都將接受嚴格的檢測與把關，保障消費者權益並提升農友收益。

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農業部長陳駿季則表示，食安從前總統蔡英文到現任總統賴清德都非常重視，確保消費者食的安全，一直是核心政策，過去用化學的方式檢測農藥殘留，可能需要5至7天，等到確定時消費者已經吃下肚，無法及時攔阻對民眾沒有特別意義，只能從管理面去追蹤、處罰農藥超標的業者。

陳駿季說，非常感謝農藥所的努力，除了在農藥相關檢測技術研發，包括農藥上市許可研究，以及農藥快篩的檢測，尤其農藥殘留質譜快檢技術能讓農產品，及時在上市前就攔阻農藥超標的產品，此中心動土，象徵農產品安全品質管理體系建設的全面啟動，也是政府對農產品安全承諾的重要實踐。

農藥所表示，此中心斥資8.3億元興建，設有智慧冷凍自動化運輸系統及精密儀器室，與國際認證的實驗室，預計2025年10月底完工。

農業部農藥所今天舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心」新建工程動土，包括農業部陳駿季部長（右6）、農藥所徐慈鴻所長（右7）、中興大學校長詹富智（右5）等人都出席。（記者陳建志攝）

農業部農藥所今天舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心」新建工程動土，包括農業部陳駿季部長（右3）、農藥所徐慈鴻所長（右4）等人都出席。（記者陳建志攝）

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