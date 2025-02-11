不領就虧大了！彰化長青卡發卡破17萬 新制每月補貼11趟計程車

截至今年1月底，彰化縣長青幸福卡發卡總數已達17萬6711張，占符合申請者接近8成，申請很踴躍。（縣府提供）

2025/02/11 18:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府推出的「長青幸福卡」，專為65歲以上長者、身心障礙者及55歲以上原住民設計，自2008年上線至今17年，發卡數從零衝到超過17萬張，尤其今年元旦起新增計程車補貼功能，讓這張卡更加吸引人，天天都有民眾申請，累計最新發卡總數已達17萬6711張，相比去年6月底還在16萬張，短時間快速衝出1萬多張。

長青幸福卡原本是2008年推出的「陽光e遊卡」，當時僅補助每月300元搭乘公車，申辦人數有限。經過多年優化，卡片改名為「長青幸福卡」，補貼額度提高到每月1000點（1點1元），適用範圍也擴展到交通、就醫和旅遊等6大類用途。

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目前，這張卡可用於搭乘彰化客運、員林客運、南投客運的市區公車，以及統聯和國光的國道客運（如彰化到台北、台中到高雄等共8條路線）。搭火車也可折抵，每趟最多補助30元。此外，到縣內特約診所看門診，可折抵50元部分負擔，參加簽約旅行社的縣內觀光旅遊活動，每趟次車資則可折抵300元。

今年的亮點是元旦起新增的計程車補貼功能。持卡人搭乘彰化縣與11家特約計程車合作車隊，每趟可折抵85元，每天最多補貼4趟，以每月1000點來計算，至少能補助11趟。差額部分由民眾自行支付，無論使用儲值金或現金支付都可以。

合作的11家車隊包括台灣大車隊、中天衛星車隊、怡美無線車隊、國通無線車隊、台中衛星車隊、Yoxi、永隆交通、干城衛星車隊、雅客衛星車隊、中彰車隊及飛狗車隊。

家住彰化市的曾姓婦人表示，她經常搭計程車往返彰化基督教醫院或秀傳醫院，單趟車資150元，來回300元。有了每趟85元的補助，一次就能省下170元，一個月去醫院兩三次，補貼相當有感。

民眾之間好康相報，加上計程車司機積極宣傳，許多年滿65歲的民眾紛紛向彰化縣社會處申辦。社會處提醒，這張卡無使用年限，辦理一次即可終身使用，想要省荷包的民眾可別再錯過了！

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