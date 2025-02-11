竹市公園管理維護中心成立1個月換主管 議員曾資程：城市災難加劇開始

新竹市府二級單位公園管理維護中心今年1月才成立，但成立1個多月就換主管，市議員曾資程批人事動盪不安是城市災難加劇的開始。（記者洪美秀攝）

2025/02/11 18:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府今年初進行組織編制調整，成立長照管理中心及青年發展中心和公園及觀光設施維護管理中心等3個二級中心單位，但其中公管中心主任上任1個月就換人，另有不少局處科長由承辦代理或懸缺，就連人事處長也調離職務到中央單位，市議員曾資程說，公管中心的成立原要讓事權統一，但其實公園設施相關業務龐雜，如今主管換人，顯示市府根本不了解此單位之業務量，如今市民要等待市府人員的磨合期，他認為是竹市城市市容災難加劇的開始。

曾資程說，公園管理的業務量相當龐雜，從修樹除草到公園設施管理維護到市容整頓，是跨全竹市的業務工作，從17公里到頭前溪左岸到青草湖及青青草原，舉凡公園內的遊具到護城河及新竹公園等，過去有環保局及城銷處和工務處等3個局處分工合作，如今全集中在公管中心，不僅業務量龐大，還要處理各種行政業務，如今換主管，更需較長的磨合期，加上經費不足，他大膽預言整個竹市的市容將是災難加劇的開始。

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此外，新竹公園接連發生虐貓及大灰鵝失蹤和疑似流浪狗遭餵食有毒飼料等情事，都突顯公管中心仍因事權及業務移撥等問題出現漏洞，種種事蹟都突顯市府的決策失當，加上人事異動及職務調整造成人心浮動，都是市府市政一事無成的主因之一。

市議員劉彥伶也質疑，公管中心業務量龐大，尤其公園設施的行政工作複雜，若涉及國賠或設施移撥等業務都很繁雜，沒想到成立不到2個月就換主管，顯示市府用人不當及人事異動頻繁已造成市政工作難推動，讓多數市民感受不到市府有亮點建設或有能力推動計畫。

新竹市府表示，公管中心的職務調整是基於組織運作的需求及職務的適配性，並在需要時進行調整以強化為民服務能量，確保市政有效推動。此外，人事處長之調任屬中央政府職期輪調，市府予以尊重。

有關新竹公園的動保事件，市府相關局處已應對處理，持續強化跨單位協調，並會在新竹公園增設監視器；另孔廟發生疑似飼料投毒案，市府動保所及警方接獲通報後也展開調查。

市府強調，所有職務調動均經充分考量，並符合人事規定，將持續推動市政工作。

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