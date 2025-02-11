台灣燈會明登場！高鐵加開班次 進出站還有管制

高鐵公司提醒，燈會期間進出站有管制。（圖由高鐵公司提供）

2025/02/11 16:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕「2025台灣燈會」明天將在高鐵桃園站外開燈！台灣高鐵公司今天（11日）宣布，自2月12日（週三）到2月23日（週日）燈會期間，有加開95班次列車，南下47班、北上48班，另外在燈會期間進出站有人流管制。

高鐵在平日週一至週四約20分鐘內、假日（週五至週日）每15分鐘內，南下及北上各有一班次列車停靠桃園站，部分車次並增加自由座車廂配置數，以快速疏運人潮；此外，高鐵桃園站也將在燈會期間進行進/出站動線管制。

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平日自傍晚7時起、假日自下午5時起，並將視旅運需求機動加開全車自由座列車，以加強服務旅客。台灣高鐵呼籲賞燈旅客，出發時同步購妥回程車票，避免在車站等候過久，搭乘自由座的旅客，可在車站內開啟手機藍牙後用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自桃園站出發的自由座車票，並持購票手機直接感應QR code進站搭車；或利用已開啟自動儲值功能之悠遊卡/一卡通聯名信用卡，直接感應進站搭乘自由座。

此外，燈會期間主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來桃園站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

高鐵公司表示，請旅客參考燈會期間旅客乘車須知網頁獲取完整資訊，燈會期間旅客前往高鐵桃園站交通調整措施，重點如下：

1、搭乘高鐵快捷公車及其他市區公車：燈會期間均維持正常運作。

2、轉乘機場捷運：旅客請由車站B1穿堂層前往桃園捷運連通道搭車。

3、搭乘計程車：2/3~2/25期間改由7號出口外計程車乘車區上車。

4、停車場：暫停使用P1及P2停車場（2/24以前），請多加利用P3立體停車場（30分鐘內免費）。

5、臨停載客區：交通管制期間，請旅客多加利用青峰路一段備有臨停接送區。原車站8號出口之臨停接送區將實施「人等車」交通管制，禁止車輛於該區停等候客。

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