台東元宵炸寒單近30場次 觀賞民眾安全裝備不能少

台東炮炸寒單爺在元宵及次日有近30場次，縣府籲民眾安全觀賞。（記者黃明堂攝）

2025/02/11 17:11

〔記者黃明堂／台東報導〕明天是元宵節，台東的招牌活動「炮炸寒單爺」，有玄武堂與邯鄲堂互別苗頭，連續2天各排定10餘場次的炮轟活動，展現武財神的威力。

炮炸寒單爺是台東在地延續數十年的元宵活動，早期由玄武堂獨扛大轎，近10年則有邯鄲堂競逐，分別接受店家邀約，排定炮炸活動，並各自稱炸寒單及炸邯鄲，模式大同小異，均為赤裸上身，僅著紅短褲站在竹轎上，由轎夫抬行，接受四面八方鞭炮轟炸。

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玄武堂從本月8日開始陸續有零星炮炸，明後2天火力全開，共有10餘場次；邯鄲堂則於明天上午9點半在太麻里開轟，2天同樣有10多場。

縣政府表示，由於炮轟寒單爺活動煙霧迷漫、具危險性，提醒參與觀賞的民眾或遊客炮火危險，請注意孩童及本身安全，並請穿著棉質長袖、長褲或較為厚重避免火傷之衣服為佳、請準備耳塞、口罩、帽子等物品、避免長時間音爆、濃重煙硝、誤詐所產生傷害、神轎隊伍八家將經過時，請勿插入隊伍及妨礙隊伍行進，並注意隊伍中銳利神器，避免誤擊，活動期間恐有刺激畫面，若有攜伴孩童請適當迴避，以免驚嚇，由於需長時間站立或走動，以穿球鞋為宜。

玄武堂明天及後天場次為：8時正氣路2號玄武堂。12日上午10時30分中華路一段413號過癮萬事屋、下午12時30分正氣路玄武堂國際交換學生炸寒單文化交流體驗、3點光明路293號香雅鹹素雞、晚上7時南京路市民廣場祈福炸寒單、晚上8時祈福遶境祭寒單-迎武財神寒單爺入廟（由正氣路與安慶街沿途往正氣路遶境迎寒單至玄武堂）、晚上9時正氣路玄武堂祈福炸寒單。

13日上午10時30分新生路443號過癮菜行、下午12時30分正氣路玄武堂你來炸我－炮手、肉身體驗營、下午2時大同路183號大成鋼隆美家居、下午3時台東縣議會、下午4時更生北路46號華隆農業資材行、下午5時台東天后宮、晚上9時正氣路玄武堂祈福炸寒單。14日（星期五） 晚上7時在台東海濱公園國際地標參與市公所辦理煙火之夜活動。

邯鄲堂方面的場次：12日上午9時30分太麻里鄉北里村山棕寮2號山海川烤雞城、中午12時30分中華路一段413號過癮萬事屋、下午2時30分更生路461號鑫東陽彩券行、下午3時30分中山路正氣路口亞洲檳榔王觀光夜市、下午5時30分勝利街53號龍鑫盛公司、晚間7時30分更生路424號臺東水泥、晚間9時30分中興路二段394號皇穀室內裝修設計。

13日上午10時卑南鄉太平路276號卑南文衡殿、中午12時30分新生路443號過癮菜行、中午2時卑南鄉太平村民生路90號陳建文宅、下午4時中正路323號金鶴家複合式餐飲、晚間6時中華路一段362號榕樹下米苔目、晚上9時30分臨海路1段183巷51號邯鄲堂。

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