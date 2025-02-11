中台灣燈會破15萬人次 台中多區推白天自由行、晚上逛燈

台中多區推「蛇現幸福」遊程，圖為大肚知名萬里長城登山步道。（大肚區公所提供）

2025/02/11 16:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕明（12）日就是元宵節，台中市觀光旅遊局統計中台灣元宵燈會從8日登場後，已吸引超過15萬人次入場參觀，而大肚、龍井等多區推出「蛇現幸福」旅遊路線，歡迎遊客白天自由行、晚上看燈，大肚區公所表示，歡迎遊客先進行「追分成功」輕鬆遊程，從台鐵追分站搭到成功站，晚上再去中央公園樂In LOVE燈區，欣賞「文昌大肚，追分成功」花燈。

中台灣元宵燈會即日起至23日，一連16天在台中中央公園登場，主燈女媧可移動30公尺，是全台惟一會「踅」出來主燈，一夕暴紅後，每晚吸引上千人潮觀看，而樂In LOVE燈區展示「南屯情緣，讓幸福蔓延」、龍井彩虹廊道燈組及烏日「月老三鐵—姻緣、事業、財富」燈組，讓遊客遊逛占地15公頃燈區，順道欣賞29個行政區浪漫燈組。

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大肚區長楊明坤表示，追分車站前後站剛好就是大肚與成功車站，歡迎遊客從追分站搭台鐵區間車到成功站，象徵考試金榜題名的「追分成功」，也象徵年輕戀人「追婚成功」，追婚成功後，如果希望順利早生貴子，那就從大肚再搭車到成功站，期許早日「大肚成功」。

南屯區長林秋萬說，敦化路二段有全台唯一5公尺高月老主燈，「南屯情緣，讓幸福蔓延」燈組以吉祥物穿山甲「咖咖」為主題，遊客於燈組前掃描QR碼，出示完成投票畫面，即可獲限量發光腕帶，數量有限、送完為止。

龍井區長戴燕如強調，邀請遊客前往龍井堤防自行車道，沿途欣賞高灘地整治成的健康步道、麗水漁港及賞鳥區，參拜香火鼎盛福順宮，晚間再欣賞「幸福龍來·繽紛似井」燈組，讓龍井區燈組榮登最受歡迎燈飾。

樂In LOVE燈區「南屯情緣，讓幸福蔓延」燈組吸睛。（記者黃旭磊攝）

龍井區「幸福龍來·繽紛似井」燈組吸引遊客目光。（記者黃旭磊攝）

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