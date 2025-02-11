羊肉抽驗近半數摻豬肉！ 消基會籲食藥署加強查核

消基會說明羊肉摻入豬肉成分調查結果。（消基會提供）

2025/02/11 16:50

〔記者林志怡／台北報導〕冬季吃羊肉爐進補，小心吃到的是豬不是羊。消基會針對16件羊肉樣品進行檢驗，其中7件測得豬肉成分，包括5件包裝樣品、2件散裝樣品，且包裝樣品有3件未依規定標示豬肉成分，現行法規則未要求散裝商品標示成分，但消費者從「品名」無從得知是否含有豬肉成分，法律上存在漏洞。

消基會於去年10月間，於雙北傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台等，購買10件包裝、6件散裝羊肉片或羊肉卷，針對標示與產品成分進行檢驗。

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消基會檢驗長凌永健說，10件包裝產品中，有3件未標示重量或負責廠商名稱資訊，1件未標示成分，都不符合「食安法」相關標示規定；豬肉含量檢驗方面，包裝產品有5件驗出豬肉成分，但僅2件標示含有豬肉或豬肉蛋白，其餘3件恐不符合規定。

散裝樣品方面，依據「散裝食品標示規定」，商品需標示品名與原產地，但現場烘焙或調理者不在規定範圍內，這次消基會檢驗的6項散裝樣品中，有3項為現場調理，不需標示產地，另3項須標示產地的樣品，都有依規定標示；另散裝產品中，2件驗出豬肉成分，但法規並未要求標示。

消基會秘書長陳雅萍則說，現行法規對於散裝食品標示相當鬆散，僅要求標示產地，而雖「食安法」規範，未依規定進行商品標示，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，嚴重者歇業或停業，但目前主管機關通常僅處以最低金額罰款，執法力度不足。

陳雅萍也提到，業者販售品名為「羊肉」的商品，卻摻入豬肉而未標示，可能涉及「食安法」所規範的「標示、宣傳或廣告有不實或易生誤解之情形」或「攙偽或假冒」，除罰鍰之外，後者還可處以刑責。

消基會董事長鄧惟中則呼籲，消費者務必詳閱成分標示中的添加物，而雖目前「食安法」對於摻偽假冒訂有罰則，但違規情況仍相當常見，食藥署應採取定期、不定期查核，並對廠商加強宣導，也希望肉品相關協會協助自律，讓肉品市場更值得消費者信賴。

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