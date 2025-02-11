極限單車表演「飛越人牆」 台中這小學開學日超振奮

大里永隆國小邀請極限單車進校園，陳翰堃教練表演拿手的飛越人牆。（記者陳建志攝）

2025/02/11 16:42

〔記者陳建志／台中報導〕今天是開學日，台中大里永隆國小在家長會長朱敏慧安排下，將單車極限運動的氣墊等道具搬進校園，由教練帶領學員表演翻滾、飛越等動作，甚至飛越師生組起的人牆，讓1千多名小朋友驚呼連連，開學第一天就讓大家精神超振奮。

永隆國小開學第1天，安排精彩的極限單車表演，校長張永志扮起小小兵記者，訪問安排這場表演的家長會長朱敏慧，她強調希望在開學第1天就讓小朋友精神振奮，有滿滿的活力，並且就像極限運動者一樣，在課業和各項表現上，都能有讓人驚豔的突破。

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今天的極限單車表演，由有20多年資歷的陳翰堃教練，帶領教練和學員進行表演，其中更有2人是永隆國小的學生，表演者在飛台和氣墊等設備下，進行空中翻滾、飛越的精采表演，讓全校1600多位師生驚呼聲連連。

最刺激的是陳翰堃現場表演拿手的飛越人牆，現場邀請張永志校長、朱敏慧會長，還有10多名小朋友，躺在地上排成人牆，陳翰堃在加速後，在人牆前瞬間將單車拉起，飛越人牆後完美落地，小朋友驚嘆聲掌聲連連，直說超精彩。

台中市議員林碧秀，寒假期間得知學校樹木長得太茂盛，協助學校進行修剪，讓師生開學都能有美麗的校園，今天學校頒發感謝狀感謝，全程欣賞極限單車運動後稱讚真的很棒，讓小朋友開學就有不一樣的體驗。

今天也參與表演的永隆國小學生吳帥、張臣都說，參與極限單車運動已經3、4年，很喜歡挑戰自我的感覺，很高興今天可以在大家面前演出。

台中大里永隆國小邀請極限單車進校園，由陳翰堃教練等人進行精采表演。（記者陳建志攝）

台中市議員林碧秀（中）寒假協助永隆國小修剪樹木，張永志校長（右）、朱敏慧會長（左）今天頒發感謝狀感謝。（記者陳建志攝）

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