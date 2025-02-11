元宵賞燈！埔里逐燈祭燈節氛圍濃 魚池燈籠「貪食蛇」搶眼

南投元宵埔里鎮逐燈祭，今年推出應景的「金蛇百倍」燈區，入夜發光展現福蛇纏繞意境。 （埔里鎮公所提供）

2025/02/11 16:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕元宵節賞燈！南投埔里鎮逐燈祭，今年以燈光結合藝術展品，營造獨特燈節氛圍，尤其蛇年還推出「金蛇百倍」燈區，巨大白蛇夜裡發光相當有趣；另在魚池鄉市區，魚池鄉公所也在大街布置約500公尺的燈籠「貪食蛇」，入夜散發七彩光芒吸引遊客目光，燈籠裝飾預計展至3月5日。

埔里鎮公所表示，逐燈祭已在8日點燈，燈區長達1.8公里，由哲學之路地母廟延續到天旨宮，今年吸睛的包括「金蛇百倍」燈區，以蛇年為發想，製作巨大白蛇盤旋夜空，展現福蛇纏繞意境，另有由鎮民繪製的彩繪燈籠牆，行走其間相當浪漫，展期將到2月16日。

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魚池鄉公所則說，鄉內市區道路是遊客前往日月潭的必經之路，為迎接各地遊客，每年春節前都會布置光影燈籠，並點亮到元宵過後，此次燈籠長度約500公尺，從市區圓環一路延伸至街尾，長長燈籠串聯入夜發光，猶如七彩「貪食蛇」，由於春天也是日月潭櫻花季，賞櫻遊客眾多，今年燈籠將點亮到3月5日，盼讓來到魚池的遊客都能感受到節慶氛圍。

南投元宵埔里鎮逐燈祭，除了「金蛇百倍」燈區，還有浪漫彩繪燈籠牆。（埔里鎮公所提供）

南投元宵魚池鄉大街布置燈籠「貪食蛇」，入夜散發七彩光芒相當搶眼。（記者劉濱銓攝）

南投元宵魚池鄉大街布置燈籠「貪食蛇」，綿延街區的七彩燈籠相當壯觀。（記者劉濱銓攝）

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