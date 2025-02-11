為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    單車騎人行道還是機慢車道？ 稱霸YouBike違規項目

    台北市議員詹為元指出，YouBike「騎乘於騎樓或非人車共道的人行道」的違規樣態遙遙領先其他情形，究其原因與道路規劃設計不良密切相關。（記者何玉華攝）

    台北市議員詹為元指出，YouBike「騎乘於騎樓或非人車共道的人行道」的違規樣態遙遙領先其他情形，究其原因與道路規劃設計不良密切相關。（記者何玉華攝）

    2025/02/11 16:55

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市以「行人優先」的理念，去年7月1日起推行YouBike違規記點制度，台北市議員詹為元分析實施以來的數據發現，原為了提升騎乘安全的制度，變成設陷阱給大家跳，「騎乘於騎樓或非人車共道的人行道」的違規樣態遙遙領先，究其原因，問題並非單純來自騎士的不當行為，而是與道路規劃設計不良密切相關，民眾無條件買單變成政策下的提款機。

    台北市交通管制工程處設施科長許銓倫表示，自行車道是依照路型、人行道寬度與大小設計來規劃，只要是地方民代或里長有建議，都會辦理會勘研究可行性；若無自行車道或人車共道的設計，自行車就須騎在一般車道並靠右行駛。

    詹為元說，現行道路規劃對自行車族群極不友善，騎士經常陷入進退兩難的窘境，「有時候被要求騎上人行道，有時候又得切換至機慢車道」，這種突如其來的變換，讓騎士無所適從，也加深市民的困惑與違規風險。自行車道的不連貫設計，已是長期存在的問題，不少議員都曾提出相關質詢，但市府的回應卻始終推諉於「路面條件限制」；然而，從違規數據來看，再次凸顯問題的重要性。

    詹為元指出，YouBike違規記點制自去年7月上線以來，近5個月的違規樣態與取締數據分析，違規案件絕大多數集中於「騎乘於騎樓或非人車共道的人行道」，遙遙領先第2高違規類型達1617件。如此懸殊的落差，顯示問題並非單純來自騎士的不當行為，而可能與道路規劃設計不良密切相關，市府原先想提升騎乘安全的初衷，變成設陷阱給大家跳。市府應該正視問題，提出具體可行的改善方案，避免市民因道路設計不良而遭受不必要的罰則與困擾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播