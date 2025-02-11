單車騎人行道還是機慢車道？ 稱霸YouBike違規項目

台北市議員詹為元指出，YouBike「騎乘於騎樓或非人車共道的人行道」的違規樣態遙遙領先其他情形，究其原因與道路規劃設計不良密切相關。（記者何玉華攝）

2025/02/11 16:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市以「行人優先」的理念，去年7月1日起推行YouBike違規記點制度，台北市議員詹為元分析實施以來的數據發現，原為了提升騎乘安全的制度，變成設陷阱給大家跳，「騎乘於騎樓或非人車共道的人行道」的違規樣態遙遙領先，究其原因，問題並非單純來自騎士的不當行為，而是與道路規劃設計不良密切相關，民眾無條件買單變成政策下的提款機。

台北市交通管制工程處設施科長許銓倫表示，自行車道是依照路型、人行道寬度與大小設計來規劃，只要是地方民代或里長有建議，都會辦理會勘研究可行性；若無自行車道或人車共道的設計，自行車就須騎在一般車道並靠右行駛。

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詹為元說，現行道路規劃對自行車族群極不友善，騎士經常陷入進退兩難的窘境，「有時候被要求騎上人行道，有時候又得切換至機慢車道」，這種突如其來的變換，讓騎士無所適從，也加深市民的困惑與違規風險。自行車道的不連貫設計，已是長期存在的問題，不少議員都曾提出相關質詢，但市府的回應卻始終推諉於「路面條件限制」；然而，從違規數據來看，再次凸顯問題的重要性。

詹為元指出，YouBike違規記點制自去年7月上線以來，近5個月的違規樣態與取締數據分析，違規案件絕大多數集中於「騎乘於騎樓或非人車共道的人行道」，遙遙領先第2高違規類型達1617件。如此懸殊的落差，顯示問題並非單純來自騎士的不當行為，而可能與道路規劃設計不良密切相關，市府原先想提升騎乘安全的初衷，變成設陷阱給大家跳。市府應該正視問題，提出具體可行的改善方案，避免市民因道路設計不良而遭受不必要的罰則與困擾。

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