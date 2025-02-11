北港朝天宮元宵遶境明登場 首度「上午出巡」

北港朝天宮。（記者李文德攝）

2025/02/11 16:35

〔記者李文德／雲林報導〕明天元宵節，雲林縣北港朝天宮依慣例舉行元宵平安遶境，今年輪由「祖媽」出巡，此次更是首度在早上展開遶境，明天早上8點30分即出巡於新街里一帶。朝天宮董事長蔡咏鍀表示，此為今年元宵遶境重大突破，如好評不斷將年年舉行。

今天傍晚開始，北港鎮熱鬧滾滾，先由縣府舉辦的「提燈籠踩街遊行」，上千位民眾從北辰國小出發一路走到北港朝天宮，緊接著而來則是朝天宮舉辦的「元宵晚會」，由許志豪、于美人、蔡昌憲擔任主持人，歌手輪番上陣演唱為明天「元宵遶境」暖身。

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蔡咏鍀表示，以往農曆3月19日北港媽祖遶境有部分鄰里可能未經過，因此原元宵節當天下午才出巡，今年「首度」改為在元宵節當天早上便展開遶境，今年更首度北巡在新街里一帶，由6年一次的「祖媽」出巡，明天7點40分安座、8點30分出廟。

廟方表示，出廟後有金聲順開路鼓、震威團哨角、莊儀團將軍等10陣頭出動，綿延將近1公里長，一路從中山路、義民路、文仁路等地遶境，下午則有各友宮亦加入行列，將超過20組隊伍遶境。因「祖媽轎」不吃炮，因此預估於深夜12點前入廟；蔡咏鍀指出，元宵節上午遶境為首度舉辦，預估今年超過5萬人參與，如好評不斷將年年舉辦，到鎮內各處賜福。

北港警分局表示，因應遶境人潮，將派出警力以「跳崗」模式，沿路隨行並指引交通，確保鎮內交通順暢，

北港朝天宮元宵遶境12日登場，今年度首度在上午即出巡，圖為去年遶境照片。（朝天宮提供）

北港朝天宮元宵遶境12日登場，圖為去年遶境照片。（朝天宮提供）

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