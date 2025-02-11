為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北港朝天宮元宵遶境明登場 首度「上午出巡」

    北港朝天宮。（記者李文德攝）

    北港朝天宮。（記者李文德攝）

    2025/02/11 16:35

    〔記者李文德／雲林報導〕明天元宵節，雲林縣北港朝天宮依慣例舉行元宵平安遶境，今年輪由「祖媽」出巡，此次更是首度在早上展開遶境，明天早上8點30分即出巡於新街里一帶。朝天宮董事長蔡咏鍀表示，此為今年元宵遶境重大突破，如好評不斷將年年舉行。

    今天傍晚開始，北港鎮熱鬧滾滾，先由縣府舉辦的「提燈籠踩街遊行」，上千位民眾從北辰國小出發一路走到北港朝天宮，緊接著而來則是朝天宮舉辦的「元宵晚會」，由許志豪、于美人、蔡昌憲擔任主持人，歌手輪番上陣演唱為明天「元宵遶境」暖身。

    蔡咏鍀表示，以往農曆3月19日北港媽祖遶境有部分鄰里可能未經過，因此原元宵節當天下午才出巡，今年「首度」改為在元宵節當天早上便展開遶境，今年更首度北巡在新街里一帶，由6年一次的「祖媽」出巡，明天7點40分安座、8點30分出廟。

    廟方表示，出廟後有金聲順開路鼓、震威團哨角、莊儀團將軍等10陣頭出動，綿延將近1公里長，一路從中山路、義民路、文仁路等地遶境，下午則有各友宮亦加入行列，將超過20組隊伍遶境。因「祖媽轎」不吃炮，因此預估於深夜12點前入廟；蔡咏鍀指出，元宵節上午遶境為首度舉辦，預估今年超過5萬人參與，如好評不斷將年年舉辦，到鎮內各處賜福。

    北港警分局表示，因應遶境人潮，將派出警力以「跳崗」模式，沿路隨行並指引交通，確保鎮內交通順暢，

    北港朝天宮元宵遶境12日登場，今年度首度在上午即出巡，圖為去年遶境照片。（朝天宮提供）

    北港朝天宮元宵遶境12日登場，今年度首度在上午即出巡，圖為去年遶境照片。（朝天宮提供）

    北港朝天宮元宵遶境12日登場，圖為去年遶境照片。（朝天宮提供）

    北港朝天宮元宵遶境12日登場，圖為去年遶境照片。（朝天宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播