為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南全美戲院驚傳營業到3月2日 明辦75週年派對留下美好回憶

    台南知名全美戲院即將於明（12）日迎接75週年慶，卻同步宣告將營業到3月2日，今天也公休。（記者王姝琇攝）

    台南知名全美戲院即將於明（12）日迎接75週年慶，卻同步宣告將營業到3月2日，今天也公休。（記者王姝琇攝）

    2025/02/11 16:19

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南知名全美戲院即將於明（12）日迎接75週年慶，卻驚傳同步宣告將營業到3月2日，後續將再視狀況尋求轉型。但據悉，由同一團隊經營的今日戲院也是處於暫停營業狀態，迄今近1年仍無復恢復營運消息，讓人對全美戲院未來能否真正「轉型復出」想法消極。

    台灣「二輪片」始祖全美戲院日前因兄弟經營權之爭鬧上媒體版面，如今卻在75週年前夕悄然宣告將營業到3月2日，戲院經理吳俊誠坦言相當不捨，強調雖畫下句點，但是「暫時告別」，未來戲院會轉型再出發，至於戲院下一步還待研議，目前也已有許多團體、單位接洽各種合作模式。

    吳俊誠表示，全美戲院陪伴無數台南人成長，為不想讓觀眾惋惜戲院悄然無聲畫下句點，明日上午舉辦75週年生日派對，將準備14吋大蛋糕，也會贈送精美小禮品給來賓，邀請熱愛電影的朋友以及曾在全美戲院留下美好回憶的每個人，一起回顧全美戲院輝煌過去，也展望未來無限可能。

    吳俊誠說，「幾乎一半台南人都來全美看過電影。」全美跟台南有很深刻情感，就連國際大導演李安也曾分享，高中求學時在全美戲院看很多電影的過程，也因此被外界視為他拍電影啟蒙地。

    至於戲院歇業與日前經營權之爭是否有關，吳俊誠表示，是大哥做的決定，自己是最後才知道，雖然有提出異議，但大環境造成虧損也是事實，他舉例，原本全年無休的戲院，開始週二公休，甚至半年前已經沒有晚場可以觀賞，過年期間進場人數也僅10多人，現在單場要破百人都很難！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播