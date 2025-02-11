台南全美戲院驚傳營業到3月2日 明辦75週年派對留下美好回憶

台南知名全美戲院即將於明（12）日迎接75週年慶，卻同步宣告將營業到3月2日，今天也公休。（記者王姝琇攝）

2025/02/11 16:19

〔記者王姝琇／台南報導〕台南知名全美戲院即將於明（12）日迎接75週年慶，卻驚傳同步宣告將營業到3月2日，後續將再視狀況尋求轉型。但據悉，由同一團隊經營的今日戲院也是處於暫停營業狀態，迄今近1年仍無復恢復營運消息，讓人對全美戲院未來能否真正「轉型復出」想法消極。

台灣「二輪片」始祖全美戲院日前因兄弟經營權之爭鬧上媒體版面，如今卻在75週年前夕悄然宣告將營業到3月2日，戲院經理吳俊誠坦言相當不捨，強調雖畫下句點，但是「暫時告別」，未來戲院會轉型再出發，至於戲院下一步還待研議，目前也已有許多團體、單位接洽各種合作模式。

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吳俊誠表示，全美戲院陪伴無數台南人成長，為不想讓觀眾惋惜戲院悄然無聲畫下句點，明日上午舉辦75週年生日派對，將準備14吋大蛋糕，也會贈送精美小禮品給來賓，邀請熱愛電影的朋友以及曾在全美戲院留下美好回憶的每個人，一起回顧全美戲院輝煌過去，也展望未來無限可能。

吳俊誠說，「幾乎一半台南人都來全美看過電影。」全美跟台南有很深刻情感，就連國際大導演李安也曾分享，高中求學時在全美戲院看很多電影的過程，也因此被外界視為他拍電影啟蒙地。

至於戲院歇業與日前經營權之爭是否有關，吳俊誠表示，是大哥做的決定，自己是最後才知道，雖然有提出異議，但大環境造成虧損也是事實，他舉例，原本全年無休的戲院，開始週二公休，甚至半年前已經沒有晚場可以觀賞，過年期間進場人數也僅10多人，現在單場要破百人都很難！

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