台灣燈會明晚開幕 4國團隊開幕演出

Monster競技啦啦隊將參與2025台灣燈會開幕演出。（圖擷取自台灣燈會官網）

2025/02/11 16:18

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025台灣燈會在桃園舉辦，明（12日）點燈開幕。主燈展演場的主舞台開幕演出，匯集國內及在地團隊，以及日本、韓國、菲律賓的國際團隊，帶來精彩演出。

今年台灣燈會分成2大展場，機場捷運A18站「主燈展演場」以及A19站「光的遊戲場」，前者由觀光署主政規劃，後者則是桃園市政府。

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交通部觀光署表示，呼應去年讓全台振奮瘋狂的棒球12強冠軍，主燈展演場從上方俯瞰，就像棒球場設計，主燈舞台區是本壘板，點燈台則如機翼飛翔造型，帶入桃園國際地標桃園國際機場。

觀光署表示，主燈展演場位於機捷A18桃園高鐵站前廣場，是9年前舉辦台灣燈會的地點，今年以全新格局設計，所有主題燈區、燈飾設計都緊扣在地人文、歷史及發展，把台灣及桃園故事融入其中，並導入科技，打造與民眾互動的光影環境，將傳統與創新相融。

觀光署表示，2月12日元宵節點燈當天，台灣燈會主燈區舞台的開幕演出節目很精彩，包括當紅藝人、曾代表台灣參加巴黎文化奧運台灣館的阿爆和那屋瓦團隊，將與台灣頂尖舞團布拉瑞揚舞團合作演出，帶來熱翻全場的歌舞。

觀光署指出，廣受台灣民眾喜愛的日本夜來祭Yosakoi舞蹈，20多年來，Yosakoi團隊幾乎從未缺席，今年也不例外，共有來自高知、名古屋、北海道、三重4地的菁英團隊來台慶元宵，在台灣燈會舞台上重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍。

菲律賓的拉卡斯特拉納市Bailes de Luces舞團，去年於有演藝界奧運之稱的世界表演藝術錦標賽（WCOPA），拿下群舞成年組3枚金牌總冠軍的實力，展現絢麗的光影舞蹈魅力。韓國舞團則以喜慶的傳統韓國節慶舞蹈共慶元宵。

其他曾經揚威海外、屢次得獎的演藝團隊，如國立體育大學舞龍隊；台灣頂尖、國際知名的Monster競技啦啦隊等，也會帶來精采演出。

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