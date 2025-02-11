日本人變得不友善？ 日作家曝台灣人「口頭禪」：太挑釁

作家「日本人的歐吉桑」分享，台灣人日常對話中的「哈？」（蛤？），在日語文化中被視為極具挑釁性的表達方式。有人貼出日本超人氣動漫《吉伊卡哇》角色烏薩奇的「蛤？」梗圖，讓話題持續延燒。（圖翻攝自X）

2025/02/11 17:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一直是台灣旅客的首選目的地，然而近來卻有不少遊客反映「日本人變得不友善」，甚至質疑台日的情誼是否正在消退。對此，作家「日本人的歐吉桑」分析，台日兩國在文化、思維與習慣上的差異，可能導致這類誤解。他特別整理出「台灣人最容易觸怒日本人的行為」以及「台灣人誤會的日本禁忌」，希望減少不必要的摩擦，讓雙方交流更加順暢。

日本人的歐吉桑在臉書發文指出，台灣人日常對話中的「蛤？」在日語文化中被視為極具挑釁性的表達方式。他表示，即使是個性溫和的日本人，聽到這句話也可能會感到不悅，建議改用「え？」（ㄟ？）作為替代，以避免不必要的誤會。

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在公共場所的行為舉止方面，他特別提到三個容易引起日本人反感的行為：在公共場所放任兒童、大聲使用手機或觀看影片，以及進食時發出咀嚼聲。他解釋，日本社會極為重視公共秩序，父母通常會立即制止孩童過度喧鬧的行為，這源於日本「不添他人麻煩」的社會觀念。

文章也澄清了台灣人對日本文化的兩個常見誤解。首先，居酒屋並不要求顧客必須點酒類飲品，單純享用料理也不會被視為失禮。其次，完全喝光拉麵湯並非日本的基本禮儀，相反地，喜歡拉麵的他基於健康考量，也不會選擇喝完湯底。

貼文發布後，引起大批網友討論，不少人表示贊同：「我超級厭惡『蛤』，這是沒教養的表現」、「台灣人的『蛤？』可能很難改」。但也有網友認為，近年來流行文化的影響或許讓日本年輕人對這種語氣詞的接受度提高，甚至有人貼出日本超人氣動漫《吉伊卡哇》角色烏薩奇的「蛤？」梗圖，讓話題持續延燒。

日本一直是台灣旅客的首選目的地，然而近來卻有不少遊客反映「日本人變得不友善」，甚至質疑台日的情誼是否正在消退。（歐新社）

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