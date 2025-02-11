鍾東錦建議機車考照年齡下修到16歲

苗栗縣偏鄉交通不便，苗栗縣長鍾東錦建議中央機車考照年齡下修到16歲，避免孩子無照騎機車。（苗栗縣政府提供）

2025/02/11 15:52

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣偏鄉大眾運輸不夠普及，考量學子上學不便，避免孩子無照騎機車等因素，苗栗縣政府今（11）日召開縣務會議，縣長鍾東錦指示請縣道安會報小組交通工務處、苗栗縣警察局建議交通部及內政部參考多數先進國家，將國內考機車駕照年齡有條件下修至16歲，但須強制接受完整駕訓班教育及道路駕駛訓練完成後，才能進行考駕，以降低機車族群事故違規及肇事率。

根據苗栗縣警局交通隊統計，13至17歲少年無照駕駛肇事死亡人數去年0人，2023年死亡3人、2022年2人；13至17歲無照駕駛肇事受傷人數去年1-11月188人、2023年同期受傷263人、2022年同期302人。未滿18歲無照駕駛取締件數去年404件、2023年取締376件、2022年407件。

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苗栗警方分析，苗栗縣近3年，每年都有取締18歲以下無照駕駛違規近400件，苗栗警方也表示，與其讓未滿18歲有交通需求的學生無照駕駛，不如透過嚴格的駕駛訓練並建立完整的防禦駕駛觀念，對於防範事故的發生更加有效，至於考照年齡的放寬是可以考量評估的做法。

也有民眾說，相似於機車的微型電動二輪車，只要年滿14歲無須考照即可上路，對於機車下修考照年齡，中央應可集思廣益研議。

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