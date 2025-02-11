讓AI更聰明、更省電，陽明交大團隊突破性技術登國際期刊

陽明交大團隊研發突破性技術登國際期刊，圖為該研究第一作者，陽明交大國際半導體產業學院與印度理工學院雙聯博士學位印度籍博士生杜傑世 。（陽明交大提供）

2025/02/11 15:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕讓AI更聰明！陽明交大研究團隊在神經形態計算領域取得重要突破，讓電腦具備類似大腦的學習和適應能力，未來將可應用於自動駕駛能精確識別路況，用於醫療系統能幫助醫生更準確地診斷，可望大幅拓展AI在生活中的應用場景，讓人們的生活更加方便與安全，獲得，登上國際指標期刊《Nano Letters》。

自旋電子學技術因其能以極低能耗的方式操控電子自旋狀態，在超低能耗運算中具有顯著優勢。與傳統電荷基運算不同，自旋電子裝置在切換狀態時的能耗極低，並具備多穩態特性，非常適合模擬大腦神經網絡的並行計算和持續學習能力。

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該研究第一作者，陽明交大國際半導體產業學院與印度理工學院雙聯博士學位印度籍博士生杜傑世 （Durgesh Kumar Ojha） 在國際半導體產業學院副院長曾院介指導下，與團隊以特殊設計的磁性材料異質結構（W/Pt/Co/NiO/Pt），在無需外部磁場的情況下實現了 「無場翻轉」（FFS）。

曾院介說明，過去大多數的自旋軌道矩磁記憶體裝置需要外加磁場來驅動磁性切換，這不僅消耗能量，還限制了裝置的集成性和可擴展性。此次的突破是利用鎳氧化物層中產生的反鐵磁序來增強系統的穩定性和性能，實現更高效、節能的神經形態運算，也是模仿人類大腦運作的新技術。

杜傑世和團隊另一位博士生黃郁馨還設計了完全基於自旋的人工突觸和S型神經元，並將它們集成到三層人工神經網中，模擬類似人類大腦的運作方式，使得神經網絡的運算效率大幅提升。

曾院介提到，新型自旋軌道矩裝置能以極低功耗模擬大腦的學習與適應特性，在自動駕駛、醫學影像診斷與智慧監控等AI應用場景中展現出快速、準確的處理能力。透過調整材料界面，團隊成功實現了記憶效能與準確度的平衡，推動更智能的電子裝置設計。

杜傑世在台求學期間曾因家庭因素，中斷學業回國繼承父職；工作期滿後重返台灣，克服低潮完成研究，並發表在指標性期刊。他盼畢業後能留在台灣高科技產業發展，也期待該研究能推動智慧裝置技術邁向新高度。

陽明交大團隊研發突破性技術登國際期刊，圖為研究指導教授，國際半導體產業學院副院長曾院介 。（陽明交大提供）

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