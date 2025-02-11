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    湖西鄉青螺社區關懷據點與青螺食光小棧正式啟用

    青螺社區關懷據點與食光小棧，正式揭牌啟用。（澎湖縣政府提供）

    青螺社區關懷據點與食光小棧，正式揭牌啟用。（澎湖縣政府提供）

    2025/02/11 15:21

    〔記者劉禹慶／高雄報導〕〔記者劉禹慶／澎湖報導〕青螺社區發展協會今（11）日在社區活動中心舉行「青螺社區關懷據點」及「青螺食光小棧」啟用儀式暨餐會活動，象徵社區長者照護與關懷服務邁向新的里程碑。縣長陳光復特別為據點揭牌，與社區居民、地方貴賓等共同見證這一重要時刻，並向大家致上佳節祝福。

    陳光復表示，「青螺社區關懷據點」自2023年9月成立，是湖西鄉第13個社區照顧關懷據點，也是全縣第54個據點，透過關懷訪視、電話問安、餐飲供應及健康促進活動，讓長者感受到社區如家人般的溫暖與陪伴。這不僅有助於降低獨居長者的孤單感，也提升整體生活品質。

    「青螺食光小棧」的成立，進一步提供營養均衡的餐食與共餐服務，讓長輩們能夠在溫馨的環境中享用健康美食，同時促進鄰里間的互動與情感交流，真正落實「在地老化」的照護理念。社區內設有共享菜園，志工們與長者攜手耕種，不僅提供新鮮食材，也讓長者透過農作活動保持身心活力，增進社交互動。

    青螺社區理事長陳光復表示，感謝澎湖縣政府對「青螺食光小棧」的經費支持，以及議員、鄉長及代表的共同協助，使青螺社區關懷據點得以順利成立，為長者提供溫馨的聚會空間，讓他們能夠安心用餐並享受多元的社區服務。同時，他也特別感謝湖西村長辛天澤的積極推動，從無到有，全力促成據點的設立，並為青螺社區的發展貢獻心力，展現出對長者照護與社區建設的深厚關懷。

    青螺食光小棧，提供長者營養健康的食用環境。（澎湖縣政府提供）

    青螺食光小棧，提供長者營養健康的食用環境。（澎湖縣政府提供）

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