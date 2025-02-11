住宅節電3％抽最高10萬獎金 台北市環保局增加獎額至400名

台北市環保局「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」抽獎活動2025年度擴大獎勵，總獎金由330萬元增加至400萬元，獎額由103名增加為400名，最高可抽中10萬元獎金。（台北市環保局提供）

2025/02/11 15:49

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市環保局「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」抽獎活動今年度擴大獎勵，總獎金由330萬元增加至400萬元，獎額由103名增加為400名，最高可抽中10萬元獎金。自即日起至2025年12月31日止，民眾只要到活動官網（https://energysaving.gov.taipei/）登錄報名並落實節電，就有機會獲獎。

為達成2050淨零排放目標，環保局去年推出「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」抽獎活動，全年度參加家戶逾1萬2千戶，總節電量超過294萬度，成效顯著。今年上、下半年將各抽出5000元150名、1萬元30名、3萬元15名及10萬元5名，全年合計400個獎項。

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活動對象為用電地址在台北市轄內，且用電種類為「表燈非營業用」的住宅用戶（不含住宅公共設施用戶），抽獎資格以台電公司電費單或用電資訊所載用電「度數」為計算依據，每半年同住戶用電度數較去年同期減少3%，且當期電費往前推1年內，未辦理分戶、暫停用電、終止契約、廢止用電或用電種別變更住戶者。即2025年1到6月與7到12月用電度數，較2024年同期減少3%以上者都可參加抽獎。

環保局說明，民眾於活動網站報名需登錄申請人姓名、用電戶名、住宅的電號、聯絡地址及手機號碼或市話。為方便2024年已參加活動的市民報名，今年度在活動網站建置輸入用電戶名與2024年登錄時的聯絡電話，勾選同意沿用前一年度登錄資料，就可以完成2025年度活動登錄報名。環保局將協請台電公司計算用電量，預計於2025年7月及2026年1月抽獎。

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