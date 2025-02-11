控長榮航勤工會未正常運作 基層員工到法院陳情要求解散

長榮航勤基層員工與桃園產業總工會等單位今天到桃園地院陳情，控長勤工會違法行徑，呼籲法院硬起來裁定解散工會。（記者余瑞仁攝）

2025/02/11 16:21

〔記者余瑞仁／桃園報導〕長榮航勤公司企業工會去年4次定期及臨時會因故流會，重要議案未決影響會員權益，桃園市政府發函限下月底前完成定期會員大會，否則聲請解散工會。長榮航勤基層員工今天由桃園產業總工會等團體陪同，到桃園地方法院陳情、拉白布條要求法院正視工會違法行徑；桃院說，若有新的聲請解散案，將依法審慎處理。

桃勤產總工會今天上午會同桃勤工會、長榮航勤工會基層員工約20餘人，到桃園地院前陳情說，市府應聲請解散長榮航勤工會，法院也應同意解散，以免工會繼續侵害基層員工權益。

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桃園市勞動局指出，市府已發文給長勤工會須於今年3月底完成定期大會，否則將依工會法再度向法院申請解散。

包括長榮基層員工、空服員等代表說，長勤工會長期被主管操控，成立前5年不僅沒有為基層員工爭取權益，更沒有正常招收會員，會員長期只有30人上下，僅佔全體員工的1.62％；長勤工會的無所作為，導致2022年元旦發生員工集體請假爭議，後續近300位基層員工發起連署要加入工會，盼能改革長勤工會，但長勤工會卻刻意變更入會程序，故意拖延、阻擋基層員工加入工會。

桃園市府以「長勤工會違反工會法、無從依章程運作」為由聲請解散長勤工會，桃園地院於2023勞聲字第8號民事裁定以「解散工會將導致工會無法繼續正常運作，損害會員權益」駁回聲請，後續亦駁回抗告。工會會員指控，如此裁定造成長勤工會空轉1年多，去年召開4次會員大會均告流會，現行工會毫無能力召開大會，累積違法事實愈來愈多，因此向地院陳情，盼法院硬起來。

對此，長勤工會總幹事江文修回應，長勤工會為獨立運作，均有依法開會，但因會員人數突然暴增，造成開會法定人員不足而流會，並反指桃產總及部分會員試圖操控工會會務。

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