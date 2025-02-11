淡水海關碼頭公開標租 年租280萬元搶攻淡江大橋觀光商機

新北淡水古蹟博物館首次公開標租占地2772坪的「淡水海關碼頭」。（記者羅國嘉攝）

2025/02/11 16:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕淡江大橋預計2025年底完工，屆時新北市淡水區將成北台灣觀光的新熱點，為進一步提升國際觀光吸引力並促進周邊商機，新北即日起公開標租北市立淡水古蹟博物館的市定古蹟「淡水海關碼頭」，出租面積包含3棟地上建物，此地占地2772坪，年租金底價280萬元，租期4年，符合規定者可續租1次。

淡古館長蔡美治指出，淡水海關碼頭位於淡水紅毛城下坡的低矮平台上，視野良好，可遠眺淡水河口及關渡大橋、未來完工的淡江大橋，2000年6月指定為新北市定古蹟，2014年修復完竣，移交淡水古蹟博物館做為展覽空間營運至今。由於近年淡水古蹟博物館入館人次超過260萬，預估淡江大橋開通後，將迎來更多人潮，因此首次公開標租，希望引進民間創意活化碼頭營運，並帶動國定古蹟「淡水紅毛城」及其他古蹟的參觀效益，打造全新的觀光亮點。

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蔡美治表示，此次標租案開放中華民國法令核准設立的公司、工商行號或其他合法法人、團體、自然人投標。為確保古蹟風貌，將採綜合評選方式遴選最適合的承租人。年租金底價約280萬元，租期4年，符合規定者可續租1次。相關資訊可至政府電子採購網及淡水古蹟博物館官方網站查詢。

淡古指出，碼頭擁有無敵的觀音山與淡水河景觀。碼頭區內設有廣闊的戶外空間、洋樓及2間倉庫，適合多元營運規劃。碼頭周邊還有多座知名景點，包括淡水紅毛城、滬尾礮臺、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及淡水街長多田榮吉故居，是國內外旅客的旅遊勝地之一。

淡古說明，由於出租標的為市定古蹟，如需使用明火須提因應計畫，過審方能使用，此外也不得經營特種咖啡茶室、理髮理容院、浴室業、舞廳、舞場、酒吧、酒家、賭博性電動玩具場、指壓按摩業、汽車旅館業、色情視聽歌唱業及色情行業等特定目的事業使用用途；截標至25日下午5時止，並於26日開標，歡迎來電預約現場勘察。

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