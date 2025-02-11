政院指示效期14天以內才可標鮮乳 農業部、食藥署皆證實

民進黨立委鍾佳濱（左起）、劉建國、蔡易餘、莊瑞雄、陳冠廷等共同舉行公聽會，為酪農請命，指出長效乳不可名為長效鮮乳。（記者楊媛婷攝）

2025/02/11 15:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕紐西蘭進口乳今年起輸入0關稅，中華民國乳業協會、酪農方都爭取進口長效乳不該稱為鮮乳，乳業協會今（11日）表示，政院已指示標示「鮮乳」名稱的乳品，效期不可超過14天，農業部證實已接獲指示。

衛福部去年預告效期可長達30天的乳品可名為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，引起酪農產業反彈，認為這是幫助外國乳業屠殺台灣酪農，衛福部後來重議，但迄今仍對名稱未提出草案，酪農對衛福部遲遲未對長效乳名稱正名不滿，並揚言不排除上街抗議，中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，有接獲消息，政院有指示標識鮮乳名稱的乳品保存期限不可超過14天，進口鮮乳的認定標準跟國內鮮乳的標準一致。

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農業部證實已接獲政院指示，立委蔡易餘、鍾佳濱、劉建國、莊瑞雄、陳冠廷等今與乳業協會共同舉行公聽會，衛福部食藥署代理署長林金富表示，雖尚未接獲政院指示，但基於政府一體，對於進口乳的名稱，將朝向效期在14天以下的乳品才可標示鮮乳。

公聽會的現場酪農代表則擔憂是否還會有變數，劉建國則透露這週院會就會拍板定案，要酪農不要擔心。

另為鼓勵手搖飲等業者採用國產乳品，食藥署鼓勵業者自行揭示乳源，農業部也提供獎勵，林金富表示，目前願意採用國產乳品的手搖飲業者已有21家。

國內酪農指出，效期超過30天的乳品名稱不應再稱為鮮乳。（記者楊媛婷攝）

有酪農指出，品牌長效乳品的英文名稱是Whole Milk，但去年衛福部食藥署6月預告效期長達30天的乳品也可稱為長效鮮乳後，廠商在中文說明中立刻標明是鮮乳。（記者楊媛婷攝）

有酪農指出，品牌長效乳品的英文名稱是Whole Milk，但去年衛福部食藥署6月預告效期長達30天的乳品也可稱為長效鮮乳後，廠商在中文說明中立刻標明是鮮乳。（記者楊媛婷攝）

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