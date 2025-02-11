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    保母調薪慢又缺退場機制 托育盟：應加薪並設違規記點制

    兒少及婦女團體發現，近年來居家托育的保母低薪，也缺乏退場機制，導致劣幣驅逐良幣，呼籲衛福部建立調薪制度，以及違規記點退場機制，讓累犯保母退場，改善整體環境。（圖由托育盟提供）

    兒少及婦女團體發現，近年來居家托育的保母低薪，也缺乏退場機制，導致劣幣驅逐良幣，呼籲衛福部建立調薪制度，以及違規記點退場機制，讓累犯保母退場，改善整體環境。（圖由托育盟提供）

    2025/02/11 15:19

    〔記者吳柏軒／台北報導〕居家托育管理制度上路10年，但兒少及婦女團體發現，近年來保母低薪又不隨物價調漲，也缺乏退場機制，導致劣幣驅逐良幣，家長對托育越來越不信任，呼籲衛福部建立制度，每年依公式幫保母加薪，並設違規記點制，讓累犯保母退場。

    托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴直指，保母低薪、調薪慢、加薪少，盤點近6年來，僅3成縣市調薪2次、6成調薪1次，幅度最高僅2千元，有縣市只調100元甚至不調，呼籲衛福部應要求各縣市在不超過家戶可支配所得4％的前提下，調整托育費用。

    彭婉如文教基金會居家托育部組長李庭欣說明，居家托育缺乏退場與鑑別制度，對敬業保母不公，呼籲應參考道路違規制度，設立保母的違規記點退場機制，依風險程度記1到3點，累積一定點數就禁止收托，一段時間內兩度禁托則廢止登記證退場。

    台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋呼籲，政府應建立合理的托育費用調整機制，明定調整頻率與計算方式，確保保母勞動尊嚴，讓托育成為具價值與尊嚴的職業選擇，吸引人才投入。

    台灣家長教育聯盟常務監事謝國清分享，相信家長都會贊成保母的違規記點退場機制，並支持保母合理薪資及調薪，免去給太多或太少影響雙方關係。

    婦女新知基金會秘書長覃玉蓉分析，以前的孩子4、5歲才送托，近年送托年齡快速下降，強調居家托育孩子多數未滿3歲，有必要設違規記點將屢犯不改者退場，才能讓保母專業被看見。

    托育及就業政策催生聯盟召集人劉毓秀指出，台灣居家托育面臨家長不信任、工作者低薪問題，政府應提升居家托育制度，回應社會對於居家托育服務的需求，而不是只發錢了事。

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