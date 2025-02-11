中台灣使用TPASS月票近48萬人 每月搭11次直接回饋儲值

中台灣約有48萬人次使用TPASS行政院通勤月票。（記者黃旭磊攝）

2025/02/11 14:27

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中、彰化、南投及苗栗地區，從前年（2023）7月1日起約有48萬人次使用TPASS行政院通勤月票，搭乘客運及台鐵、捷運約有3900萬人次，為優惠搭車常客，臺中區監理所長楊聰賢說，本月起完成「常客優惠登錄」開始累計搭乘紀錄，當月搭11次以上「直接儲值回饋」領取15%回饋金。

交通部從本月起推動TPASS 2.0常客優惠，民眾每月搭乘公路公共運輸超過11次，將提供最低15%的乘車金額回饋，首筆回饋金將在3月25日入帳，而旅客在3月31日前取得TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，今年底前持票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將再加碼回饋10%乘車金額。

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楊聰賢強調，民眾搭乘所買方案外的路線也有回饋，例如購買中彰投苗月票方案，搭乘大台北地區公車也可納入計算，特別分享小撇步，就是只要搭乘公路或捷運、台鐵趟次，不是透過TPASS方案免費搭乘即可納入計算，並依搭乘實際交易扣款金額計算回饋金額。

張姓乘客表示，在台中用現金或悠遊卡搭中捷通勤，「1天就要五十元」，相較來說，TPASS1個月只要299元，對於學生或上班通勤族來說實在太好用了。

監理所說，沒有購買TPASS月票方案乘客，只要持有效常用的電子票證至TPASS 2.0網站（https://tpass.thb.gov.tw/）完成「常客優惠登錄」，自登錄次日起即可累計當月份搭乘次數，當月搭乘超過11次可領取回饋金，搭乘國道客運、公路客運或市區公車，會每月合併累計搭乘次數，最高可領30%回饋金。

臺中區監理所長楊聰賢說，本月起使用TPASS完成「常客優惠登錄」開始累計搭乘紀錄。（監理所提供）

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