台鐵高雄機廠變更案通過 32公頃工業區將轉型為特文區

台鐵高雄機廠空拍圖。（高雄市都發局提供）

2025/02/11 15:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕內政部都委會今（11日）審議通過台鐵高雄機廠都市計畫變更案，近32公頃工業區將變更為特文區、公園與社會福利用地，高市府強調，將可為高雄城市發展帶來重大助益。

此案歷經10年討論，經市長陳其邁定調，為尋求最大公共利益，規劃秉持四大原則，包括一、最大可能保留鐵道紋理與地景意象；二、貨車工場全棟保存再利用；三、保障台鐵公司資產開發的政策任務；四、制訂植栽復育及運用計畫，今天終獲內政部審議通過。

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高市都發局指出，市府與台鐵公司透過11次的說明會及座談會，整合民代、地方社區、鐵道文史團體及護樹團體等意見，力求平衡都市發展與環境保護，在兼顧鐵道紋理與特定紀念樹木保存的前提下，將打通東西向輜汽路及南北向公正路，串連未來的特文區與衛武營文化藝術中心雙核心。

此次變更共補充10.45公頃的公共設施，包括劃設2處公園、2處停車場、3處廣場兼停車場與道路，保留貨車工廠與移車台等，若加計以容積調配保留的A5街廓軌道設施，面積高達14公頃，其中，貨車工場已確定將改造為「高雄親子遊樂園」。

針對樹木保留議題，高市府參考嘉義大學都市林研究室團隊調查結果，制定植栽復育及運用計畫。經該團隊調查，山陀兒颱風後，區內1037棵樹木受損嚴重，其中33棵已指定為特定紀念樹木均原地保留，另135棵具景觀價值且健康情況較佳，將優先作為行道樹與公園綠化存留用途。

其餘健康情形不佳、易有落果滋生蚊蠅及不具景觀價值的樹木，將予以移除；未來配合道路兩側退縮空間，將留設植栽帶及公園、建築基地的綠覆率等規定，經由有計畫的修剪整理與栽植，保留及新植樹木達近2900棵，為現況樹木數量2.8倍。

反對此案的森林城市協會理事長莊傑任，今天北上表達抗議，他表示，台鐵高雄機廠都市計畫變更面積超過20公頃，依照環評法，應要先通過環評，才能進行與核定都市計畫的細部計畫，但本案未做環評，就闖關核定，恐有違法疑慮。

對此，高市府澄清說，該協會對環評法令規定有所誤解，本案目前是都市計畫變更階段，並非完成審議後的申請開發階段，且內政部都委會審議第1、第2案為「原高市主要計畫」與「鳳山主要計畫」變更，非「細部計畫」核定程序，不影響「主要計畫」審議。市府重申全案完全依法依規，後續辦理公辦重劃，若依規需環評，即依法辦理環評作業。

台鐵高雄機廠全區模擬圖。（高雄市都發局提供）

高雄市副市長林欽榮（站立者）今天率市府相關局處，參加內政部都委會審議會議。（高雄市都發局提供）

森林城市協會等環團，今天於內政部國土署前表達抗議反對立場。（森林城市協會提供）

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