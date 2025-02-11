領先全台國家風景區 基隆和平島地質公園獲ISO 14064-1認證

基隆和平島地質公園打造低碳永續旅遊的景點，為全台首家通過ISO 14064-1認證的國家風景區。 （和平島公園提供）

2025/02/11 15:00

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆和平島地質公園近年積極推動多項減塑與減碳計畫，提供在地食材料理，落實低碳飲食、推動無塑化經營模式，設無包裝商店、推行共享杯降低一次性廢棄物，提升園區碳管理效益，今年獲得ISO 14064-1認證，是全台首家國家風景區通過這項認證。

和平島地質公園2018年起委由宏岳國際有限公司經營，以「永續旅遊」為理念，將和平島打造為兼具自然生態保護與文化體驗的永續景點。在團隊努力下，是亞洲首座通過ISO 20121永續活動管理系統組織型認證的國家級景點，並連續3年榮獲GTS綠色旅行標章（Green Travel Seal），並進一步在今年取得ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查認證，是全台首家通過認證的國家風景區。

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和平島地質公園指出，此次盤查範圍涵蓋園區內直接溫室氣體排放、外購電力，以及能資源與燃料採購、廢棄物處理、運輸等間接碳排放，全面提升園區碳管理效益。

和平島地質公園推動商戶申請綠色宣言餐廳與環保餐廳，提供在地食材料理落實低碳飲食、推動無塑化經營模式，讓旅客享用美食的同時減少環境負擔。

此外，和平島地質公園積極推動多項減塑與減碳計畫，包括設置無包裝商店、提供環保沐浴鹽與洗髮餅、推行共享杯降低一次性廢棄物，同時，園區結合生態導覽與環境教育，讓遊客欣賞壯麗的地質奇觀，在旅行中學習環境保護的重要性。未來將進一步啟動減碳與碳中和計畫，努力朝淨零排放的目標。

基隆和平島地質公園打造低碳永續旅遊的景點，為全台首家通過ISO 14064-1認證的國家風景區。 （和平島公園提供）

基隆和平島地質公園打造低碳永續旅遊的景點，為全台首家通過ISO 14064-1認證的國家風景區。 （和平島公園提供）

基隆和平島地質公園打造低碳永續旅遊的景點，為全台首家通過ISO 14064-1認證的國家風景區。 （和平島公園提供）

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