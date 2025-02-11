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    台中科大校園驚見5人疊羅漢騎車 網：可以去印度閱兵了

    台中某科技大學內，有民眾騎機車5人疊羅漢，網友戲稱「可以去印度閱兵了」。（擷取自「社會事新聞影音」）

    台中某科技大學內，有民眾騎機車5人疊羅漢，網友戲稱「可以去印度閱兵了」。（擷取自「社會事新聞影音」）

    2025/02/11 14:11

    〔記者陳建志／台中報導〕網傳台中某科技大學內，有1輛機車搭載5人疊羅漢在校園內行駛，而且還未戴安全帽，覺得根本是在玩命，很危險，還有人則戲稱「可以去印度閱兵」，警方表示騎機車超載，可依道路交通管理處罰條例開罰，不過校園通路非屬道路範疇，已通報校方依規定處置；校方表示，此行為已違反學校「車輛停車管理辦法」及道路交通安全規則，最重可移請警方依據社會秩序維護法裁罰。

    臉書「社會事新聞影音」有網友上傳一段在台中某科技大學內，1輛機車連同駕駛共載了5人疊羅漢，並在校園馬路上行駛，行徑相當危險，有網友則戲稱，「可以去印度閱兵」。

    轄區太平分局警方表示，尚未接獲報案，另檢視影像，該5人及路人均穿著短袖服裝，目前正值學校寒假期間，該段影片錄影時間有待查證。因校園通路非屬道路範疇，已通報校方依規定處置。警方呼籲，在道路騎乘機車附載人員應依規定，並戴妥安全帽，遵守交通安全規則，依道路交通管理處罰條例第31條規定，超載可處新臺幣3百元以上、6百元以下罰鍰，未戴安全帽可處5百元以下罰鍰。

    校方則表示，為提供學生更便捷的交通方式，開放學生騎乘自行車、機車及汽車進入校園，並訂有「車輛停車管理辦法」進行規範，此行為已違反學校「車輛停車管理辦法」及道路交通安全規則。

    學校環境保護及安全衛生中心主任林建良表示，學生在校園內騎車應遵守一般交通規則，不得有未戴安全帽、超載等違規行為。違規者將由駐警隊及校園安全人員拍照存證後，依規定開立違規警告單、要求參加安全講習、或將車輛上鎖，並收取違規處理費。情節嚴重者，將移請警方依據社會秩序維護法裁罰，不過因校園開放，無法確認是否是學校學生。

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