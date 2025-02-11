學生等不到快捷9號公車 竹縣府廢止亦捷籌備經營路權改捷乘代駛

今天（11日）開學日，有8名學生一早欲搭新竹縣快捷9號公車上學，卻遲遲等不到公車，最後才得知被放鴿子。（民眾提供）

2025/02/11 14:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天（11日）開學日，有8名學生一早欲搭新竹縣快捷9號公車上學，卻遲遲等不到公車，讓縣長楊文科震怒，指示交通旅遊處從嚴處分；交旅處今午表示，因廠商誠信問題而造成縣府聲譽受害，即日起廢止亦捷科際籌備經營路權，而今日下午以後班次將由「捷乘客運」有限公司配合緊急代駛，地點改為下午4點半及5點改自新竹高商發車，以方便學生回家。

民進黨竹北市民代表陳禹同表示，今天上午5點50分左右，已有學生在「竹北勝利八街停車場調度站」，等6點整的公車，但等到6點30分都沒有任何一輛公車發車，將近6點50分直接取消原本6點和6點半兩班公車時刻，造成現場學生不知所措，幸好家長群組緊急聯繫協助送孩子到學校。

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國民黨新竹縣議員吳旭智表示，今天上午6點許他也到現場關心學生搭車狀況，現場有8名學生排隊等車，但過了6點半，公車還沒看到，學生們擔心上學遲到，趕緊聯絡家人來載，不到7點他和助理決定開車送其中3名學生，到新竹高商時已經約7點40分了。

新竹縣政府新闢的快捷9號公車今原訂試營運，沒想到竟然「放鴿子」；交通旅遊處長陳盈州在主管會報上表示，業者亦捷科際公司迄昨晚都保證沒問題，今早卻突因駕駛調度問題而未實際上路。對於學生搭公車通學的權益被默視，縣長楊文科震怒，不滿遭業者「打臉」，並認為業者行徑已嚴重欺瞞政府，請交旅處從嚴處分，想辦法讓今天放學時間順利發車。

交旅處今日中午最新回應，因廠商誠信問題而造成縣府聲譽受害，為維護學生搭乘權益，亦捷未於承諾期限（2月11日）完成籌備，顯無法依限完成籌備，縣府研議後採最嚴厲處分，即日起廢止亦捷籌備經營路權，而今日下午以後班次將由捷乘客運公司配合緊急代駛，試營運時刻表改為上午上學時段由勝利八街發車：06:00、06:30；下午放學時段由新竹高商發車：16:30、17:00，後續將俟實際行駛狀況配合調整時刻。

陳禹同說，去年12月10日縣府交旅處邀竹北市公所等單位會勘快捷9號新增設站牌和標誌標線等事宜，但遲至今年2月4日甫發公文要求市公所在2月5日前完成相關設施，顯示縣府團隊行政效益問題。

陳禹同和吳旭智也提到，快捷9號公車一趟70分鐘，時間拖延太長，恐造成學生上學遲到。對此，交旅處長陳盈州表示，將視試營運情況，做滾動式調整。

今天（11日）開學日，有8名學生一早欲搭新竹縣快捷9號公車上學，卻遲遲等不到公車，最後才得知被放鴿子。（民眾提供）

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