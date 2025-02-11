氣候影響玫瑰價揚 永生花成情人節新選擇

受到氣候影響，今年情人節玫瑰花價格上漲，較去年同期上漲1倍。（記者劉婉君攝）

2025/02/11 13:29

〔記者劉婉君／台南報導〕西洋情人節即將到來，受到氣候影響，台灣本土玫瑰及進口玫瑰價格上揚，售價較去年成長1倍左右，花藝師劉子德建議，可選擇以真花加工處理而成的永生花，價格差不多，但情意可以保存更久。

劉子德表示，多雨、寒冷等因素，造成台灣高山玫瑰產量不佳，台南花市的批發價1束20支要800至1200元左右，較去年同期漲近1倍，零售含包裝1支300至350元。進口玫瑰全球搶，長年價1束800至900元，今漲到1800至2000元。

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劉子德說，情人節最受歡迎的顏色為粉、白、紅、紫，其中白中帶粉的新娘粉，批發價1束1200至1500元。

永生花則以真花加工而成，價格穩定，今年基本款的情人節花束約1500至2000元起跳，永生花的基本款情人節花束則約1000元起。

劉子德學習花藝約20年，曾在公部門服務8年，5個月前選擇在台南永康東橋里開設傑森花藝店，客群中有不少附近的南科從業人員、奇美醫院醫護人員、年輕族群。他說，雖然玫瑰量少價揚，購買情人節花束的客人並未減少，只是購買比較小的花束，相較於鮮花的花束約可保存5天，永生花則可保存5個月至1年。

劉子德建議可以永生花做為情人節花束，保存時間更久。（記者劉婉君攝）

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