元宵節快樂！ 台北燈節明晚踩街、送湯圓

12日是元宵節，台北燈節將舉辦踩街活動，提取提燈民眾還可至服務台兌換限量湯圓。（圖由北市觀傳局提供）

2025/02/11 13:56

〔記者甘孟霖／台北報導〕明（12日）是元宵節，台北市觀光傳播局於晚間6點安排踩街活動，由觀傳局副局長薛秋火、社會局長姚淑文及北市府吉祥物「熊讚」帶領小朋友們，手提「台北小Q」小提燈一起踩街，將從中山堂主燈區步行至西本願寺「祈福燈林」，還將發放小提燈與發財金給參與民眾。

觀傳局表示，明日晚間6點主燈秀結束後，踩街團將前往「台北熊讚」燈組，並沿著中華路沿路踩街至西本願寺，於祈福區寫下新年願望、將竹片掛置「祈福燈林」，讓祝福隨燈光一起飄揚，邀請民眾一同共襄盛具，還可獲得小提燈、發財金。

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此外，響應傳統習俗，元宵節當日民眾只要提著任一款小燈籠，即可至台北燈節展區4個服務台，兌換限量湯圓，祝福來年團圓美滿；而以元宵湯圓為靈感的六小福送福燈組-「財」、「富」、「旺」、「福」、「滿」、「吉」也會現身展區，為元宵佳節增添可愛喜氣氛圍。

觀傳局補充，14日至16在中山堂廣場「光錦舞台」將有3天限定演出，邀請icyball冰球樂團、特技舞蹈、⾺戲劇團等輪番演出；14日情人節當天也將有浪漫主題活動，15日則有「燈你出現 放閃⻄⾨」聯誼活動，讓傳統節慶也充滿浪漫氛圍。

12日是元宵節，台北燈節將舉辦踩街活動，提取提燈民眾還可至服務台兌換限量湯圓。（圖由北市觀傳局提供）

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