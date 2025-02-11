天長、地久吊橋封閉 徵集回憶照片「只在乎曾經擁有」

嘉義縣番路鄉觸口「天長橋」將永久封閉。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/11 13:45

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉觸口「天長橋」與「地久橋」兩座吊橋相繼封閉，阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿管處）正募集回憶老照片，「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」，期盼兩座橋的回憶永留大家的心中。

阿管處長黃勢芳表示，「天長地久橋」是往阿里山必經之路，分別由「天長橋」與「地久橋」兩座吊橋組成。這兩座橋橫跨八掌溪上游的溪谷，周邊青山環繞、溪水潺潺，景色秀麗如畫，成為觸口地區的熱門景點。

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黃勢芳指出，考量兩座吊橋已興建40餘年，經多次檢修，經專家評估橋樑結構老舊，有主索、垂吊索等鋼索斷絲等吊橋構件嚴重老化情形，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理兩座吊橋，其中「天長橋」橋塔基礎周邊崩落，嚴重威脅橋塔安全，評估無修復可行性，已於去年2月29日起永久封閉，今年1月1日起也封閉「地久橋」。

黃勢芳強調，雖然天長橋不復再見，永存回憶；地久橋未來可期，期待相逢，阿管處正在募集回憶老照片，期盼兩座橋的回憶永留心中，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。

嘉義縣番路鄉觸口「地久橋」今年元旦起封閉待修。（記者蔡宗勳攝）

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