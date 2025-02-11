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    開學日新北市府入校宣防詐拒毒反霸凌

    學生參與反毒、反詐、反霸凌闖關活動。（記者羅國嘉攝）

    學生參與反毒、反詐、反霸凌闖關活動。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/11 13:52

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新學期開學，新北市教育局今（11）日在板橋大觀國中，舉辦「友善校園週擴大宣導活動」，由副市長劉和然親自帶領相關單位、學生共同宣示「友善校園齊守護，防詐拒毒零霸凌」。並指從源頭建立正確觀念，並提供多元管道與完整機制，另市府採購1000劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，配發至全市學校進行溯源斷根。

    劉和然今與地方法院、教育局、警察局、社會局、衛生局、少年隊、兒少安全守護網絡單位及家長團體，一同入校透過闖關活動，推動「防制霸凌、拒絕毒品、預防詐騙」三大行動，號召師生成為「校園守護者」，攜手打造友善校園，確保學生的安全與健康成長。

    劉和然致詞指出，開學首日特別強調反霸凌、反毒品、反詐騙三大重要校園議題，是希望透過學校教育扎根，從源頭建立正確觀念，並提供多元管道與完整機制。近年來，詐騙手法層出不窮，根據警政單位統計，新北詐騙案件受理數與財損金額已呈下降趨勢，顯示推廣行動初見成效，但還希望學生將最新的詐騙手法帶回家，提醒家中的長輩，尤其是資訊獲取較慢的族群，提高防詐意識。

    劉和然表示，在防制毒品方面，因應新型毒品對青少年的威脅，市府採購1000劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，配發至全市學校，結合警察局進行先期檢測與緝毒溯源，全面落實「溯源斷根，毒品零容忍」。市府透過阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯四大策略，守護學生遠離毒品威脅，確保校園安全無虞。

    在闖關活動中，學生們親身體驗實境模擬，對防範風險有了更深刻的認識。學生王陳品兒表示，活動透過情境設計，讓她更能理解詐騙、毒品及霸凌風險有多貼近日常生活，她學會不僅要保護自己，也要提醒朋友遠離危險。學生羅世翔則說，以前以為這些問題離自己很遠，但透過活動，他驚覺危險隨時可能發生在身邊，因此會更加警惕，並主動提醒同學共同守護校園安全。

    新北副市長劉和然（左），與學生參與反毒、反詐、反霸凌闖關活動。（記者羅國嘉攝）

    新北副市長劉和然（左），與學生參與反毒、反詐、反霸凌闖關活動。（記者羅國嘉攝）

    新北副市長劉和然（左），與學生參與反毒、反詐、反霸凌闖關活動。（記者羅國嘉攝）

    新北副市長劉和然（左），與學生參與反毒、反詐、反霸凌闖關活動。（記者羅國嘉攝）

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