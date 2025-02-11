鹿港元宵提燈小鹿可變臉為財神爺 必搶時間就在今晚

彰化縣鹿港鎮今年元宵小提燈，捨棄蛇年造型，派上吉祥物小鹿鹿上場，還可轉動臉部，變身為財神爺。（鹿港鎮公所提供）

2025/02/11 13:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明（12）日就是正月15日元宵節，彰化縣鹿港鎮公所將於今晚7點在公所廣場發放限量小提燈。今年推出「財鹿萌萌」，小提燈還可變臉為財神爺，因為太可愛，許多家長抱著必得的決心，將提早發動全家去排隊。

雖然今年是蛇年，但鹿港鎮公所今年所發的小提燈並非以蛇為主題，而是以鹿港鎮吉祥物「小鹿鹿」為主角，但頭戴財神帽，只要轉動小鹿鹿可愛的臉，就可變身為財神爺，所以取名為「財鹿萌萌」，外型超級可愛，限量2000個，發完為止。

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鹿港鎮公所表示，每年發放小提燈，都是大排長龍，最早是在公所上班時間發放，但許多鎮民都反應，上班族根本無法來領取，都要拜託阿公、阿嬤來拿，或是自己開店當老闆的家長才能配合時間來領取。為了順應民意，馬上就改為傍晚發放。

沒想到，就算改為下午5點，或是下午6點發放，上班族家長還是抱怨，許多上班通勤族都還沒趕回鹿港，更遑論要排隊搶限量小提燈，尤其是家有幾個小孩，就要出動幾個人來排隊領取，才不會只拿到一個小提燈，讓家裡小孩吵翻天。

最後，鹿港鎮公所決定，直接改成元宵節前一晚，也就是晚上7點再來發放，讓想領取的民眾，可以下班回到家，吃個晚餐，再全家相約一起來排隊，親子再一起組裝小提燈，剛好隔天就是元宵節，可以提著小燈籠逛大街，體驗最傳統的元宵節。

彰化縣鹿港鎮今年元宵小提燈為「財鹿萌萌」，超級可愛。（鹿港鎮公所提供）

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