鼓勵加速汰換致癌石綿建材 新北環保局補助清運費用

新北市環保局鼓勵加速汰換致癌石綿建材，補助民眾清運費用。（新北市環保局提供）

2025/02/11 13:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局表示，石綿自1989年起被公告列管為毒性化學物質後，各機關陸續公布禁用，環保局為鼓勵民眾加速汰換家中老舊石綿建材，同時使拆除後含石綿建材廢棄物都能妥善清理，今年持續辦理新北市家戶石綿建材廢棄物補助計畫，凡民眾家中尚有使用老舊石綿建材、且有清除處理需求者，自即日起至10月底前可向環保局申請清除處理補助，維護市民健康。

環保局表示，石綿早期被廣泛應用於建材，但若經不當拆除或破碎而吸入飛散的石綿纖維，可能導致健康風險，鑒於民眾常面臨裝潢業者不願拆除的困擾，或被索取高額處理費，環保局持續向環境部資源循環署爭取經費辦理家戶石綿建材廢棄物補助計畫，以協助民眾清運拆除後之含石綿建材廢棄物，歡迎有需要的民眾，自即日起至今年10月31日（或補助經費用罄前），向環保局提出申請，申請案如經審核通過，將由環保局安排合法廠商協助清除。

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環保局提醒，石綿建材拆除時應委託合法營造業或拆除業者進行，且拆除過程應採取安全措施，並保持石綿建材完整性，避免破碎造成粉塵飛散。

環保局補充，只要是位於新北境內的私人住宅、農業設施（個人飼養家畜、家禽未達畜牧場登記規模）、寺廟、教堂、學校、農會相關建築物等所使用的含石綿建材（如石棉瓦、石綿浪板等）均可提出申請，相關資訊可至環保局官網查詢，或填寫「石綿建材拆除意願回覆」線上表單，亦可撥打專線電話0800-286-856洽詢。

新北市環保局鼓勵加速汰換致癌石綿建材，補助民眾清運費用。（新北市環保局提供）

新北市民即日起至10月底，可向環保局提出申請清運石綿廢棄物費用。（新北市環保局提供）

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