為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    找工作衝這裡！彰化2/22起6場就博 每場釋出逾千職缺

    縣府勞工處今天在縣府6樓舉行記者會，邀請年輕人表演熱舞揭開序幕。（記者張聰秋攝）

    縣府勞工處今天在縣府6樓舉行記者會，邀請年輕人表演熱舞揭開序幕。（記者張聰秋攝）

    2025/02/11 13:37

    〔記者張聰秋／彰化報導〕找工作看過來！今年這個月開始到9月，彰化縣將有6場大型就業博覽會，每場次均提供1000多個工作機會，首場將在2月22日在彰化縣立體育館開跑，後續5場次緊接在各地登場，想轉換職場或想多份工作收入的民眾，來現場了解目前就業市場求才方向，是否符合自己性向與專業，縣府表示，機會是給有準備的人，來了就會有收穫。

    6場次除了首場在八卦山上的體育館外，其他場次時間與地點，依序是3月2日員林國小、5月24日鹿港高中、7月19日北斗國中、8月23日和美實驗學校、9月27日二林文化教育園區。

    縣府勞工處今天在縣府6樓舉行記者會，邀請年輕人表演熱舞揭開序幕，並透過貴賓揮棒象徵「職球對決、就業安打」的主題，氣氛熱烈。

    勞工處長何俊昇表示，今年的就業博覽會特別設置「就業安打區」，將相同或類似職缺的事業單位集中在特色專區，方便求職者快速找到符合專業能力的工作，免去在上千職缺中「大海撈針」的困擾。此外，現場還設有「職涯好球帶」、「Team彰化專區」等攤位，幫助民眾掌握產業趨勢與工作地點，縮短考慮時間，避免錯失良機。

    貴賓們揮棒象徵「職球對決、就業安打」的主題，帶出彰化即將登場的6場大型就業博覽會。（記者張聰秋攝）

    貴賓們揮棒象徵「職球對決、就業安打」的主題，帶出彰化即將登場的6場大型就業博覽會。（記者張聰秋攝）

    今年2月到9月，彰化縣將有6場大型就業博覽會，每場次均提供1000多個工作機會，首場2月22日在八卦山上的體育館登場。（記者張聰秋攝）

    今年2月到9月，彰化縣將有6場大型就業博覽會，每場次均提供1000多個工作機會，首場2月22日在八卦山上的體育館登場。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播