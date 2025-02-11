找工作衝這裡！彰化2/22起6場就博 每場釋出逾千職缺

縣府勞工處今天在縣府6樓舉行記者會，邀請年輕人表演熱舞揭開序幕。（記者張聰秋攝）

2025/02/11 13:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕找工作看過來！今年這個月開始到9月，彰化縣將有6場大型就業博覽會，每場次均提供1000多個工作機會，首場將在2月22日在彰化縣立體育館開跑，後續5場次緊接在各地登場，想轉換職場或想多份工作收入的民眾，來現場了解目前就業市場求才方向，是否符合自己性向與專業，縣府表示，機會是給有準備的人，來了就會有收穫。

6場次除了首場在八卦山上的體育館外，其他場次時間與地點，依序是3月2日員林國小、5月24日鹿港高中、7月19日北斗國中、8月23日和美實驗學校、9月27日二林文化教育園區。

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縣府勞工處今天在縣府6樓舉行記者會，邀請年輕人表演熱舞揭開序幕，並透過貴賓揮棒象徵「職球對決、就業安打」的主題，氣氛熱烈。

勞工處長何俊昇表示，今年的就業博覽會特別設置「就業安打區」，將相同或類似職缺的事業單位集中在特色專區，方便求職者快速找到符合專業能力的工作，免去在上千職缺中「大海撈針」的困擾。此外，現場還設有「職涯好球帶」、「Team彰化專區」等攤位，幫助民眾掌握產業趨勢與工作地點，縮短考慮時間，避免錯失良機。

貴賓們揮棒象徵「職球對決、就業安打」的主題，帶出彰化即將登場的6場大型就業博覽會。（記者張聰秋攝）

今年2月到9月，彰化縣將有6場大型就業博覽會，每場次均提供1000多個工作機會，首場2月22日在八卦山上的體育館登場。（記者張聰秋攝）

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