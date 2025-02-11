守護孩子的遊戲權 北市今年投1500萬增設共融遊戲場

台北市長蔣萬安視察遊戲區並與小朋友互動。（記者田裕華攝）

2025/02/11 13:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕今（11日）是中小學開學日，台北市長蔣萬安一早赴大安區銘傳國小視察開學日狀況，並視察該校甫完成的共融遊戲場。教育局表示，該局推動國小校園設置共融遊戲場，讓一般孩童以及有特殊需求（如身障等）的兒童都能共同遊戲，今年預計再投入1500萬元預算增設3座共融遊戲場。

蔣萬安表示，遊戲是孩子探索世界的起點，也是啟發學習的契機，去年於銘傳國小、啟聰學校及永建國小新增3座共融式遊戲場，目前台北市已有28座共融遊戲場，未來也會持續增設，讓每個孩子都在友善、包容的環境下快樂學習、健康成長。

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銘傳國小是為紀念劉銘傳先生在台建設而命名，校園內布置多由火車、鐵道等意象；蔣萬安今日視察也致贈學生火車造型墊板，期勉學生新學期勇往直前，接著並與孩子們一起體驗共融遊戲場的溜滑梯、跑酷區等。

教育局表示，為落實「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」，保障所有兒童享有均等的遊戲權，台北市推動國小校園設置共融遊戲場，也藉由參與式設計原則，親師生都能共同參與遊戲場建置。銘傳國小在設置遊戲場前，就邀請全校孩子一同參與，並辦理兒童遊戲工作坊，汲取最貼近孩子的想法，打造以兒童為主體的遊戲場。

此外，教育局也推動校園特教宣導活動，將CRPD身心障礙者權利公約的社會共融、平權意識與人權精神融入於課程、校園活動，也補助學校辦理特教主題活動週、親職講座等。目前已成立10個國小普特融合教師專業發展社群、2個國中專業社群、36個高中專業社群，共同分享、交流，提升普通教師與特教教師課程教學、學生輔導、行政支持與跨領域合作專業能力。

台北市113學年度第2學期國小開學日活動，銘傳國小小朋友在遊戲區體驗活動。（記者田裕華攝）

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