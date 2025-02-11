為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    守護孩子的遊戲權 北市今年投1500萬增設共融遊戲場

    台北市長蔣萬安視察遊戲區並與小朋友互動。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安視察遊戲區並與小朋友互動。（記者田裕華攝）

    2025/02/11 13:38

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今（11日）是中小學開學日，台北市長蔣萬安一早赴大安區銘傳國小視察開學日狀況，並視察該校甫完成的共融遊戲場。教育局表示，該局推動國小校園設置共融遊戲場，讓一般孩童以及有特殊需求（如身障等）的兒童都能共同遊戲，今年預計再投入1500萬元預算增設3座共融遊戲場。

    蔣萬安表示，遊戲是孩子探索世界的起點，也是啟發學習的契機，去年於銘傳國小、啟聰學校及永建國小新增3座共融式遊戲場，目前台北市已有28座共融遊戲場，未來也會持續增設，讓每個孩子都在友善、包容的環境下快樂學習、健康成長。

    銘傳國小是為紀念劉銘傳先生在台建設而命名，校園內布置多由火車、鐵道等意象；蔣萬安今日視察也致贈學生火車造型墊板，期勉學生新學期勇往直前，接著並與孩子們一起體驗共融遊戲場的溜滑梯、跑酷區等。

    教育局表示，為落實「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」，保障所有兒童享有均等的遊戲權，台北市推動國小校園設置共融遊戲場，也藉由參與式設計原則，親師生都能共同參與遊戲場建置。銘傳國小在設置遊戲場前，就邀請全校孩子一同參與，並辦理兒童遊戲工作坊，汲取最貼近孩子的想法，打造以兒童為主體的遊戲場。

    此外，教育局也推動校園特教宣導活動，將CRPD身心障礙者權利公約的社會共融、平權意識與人權精神融入於課程、校園活動，也補助學校辦理特教主題活動週、親職講座等。目前已成立10個國小普特融合教師專業發展社群、2個國中專業社群、36個高中專業社群，共同分享、交流，提升普通教師與特教教師課程教學、學生輔導、行政支持與跨領域合作專業能力。

    台北市113學年度第2學期國小開學日活動，銘傳國小小朋友在遊戲區體驗活動。（記者田裕華攝）

    台北市113學年度第2學期國小開學日活動，銘傳國小小朋友在遊戲區體驗活動。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播