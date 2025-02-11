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    春耕農耕機污染路面 環保局加強稽查

    春耕農耕機污染路面的情況，環保局將加強稽查。（屏東縣環保局提供）

    春耕農耕機污染路面的情況，環保局將加強稽查。（屏東縣環保局提供）

    2025/02/11 13:13

    〔記者葉永騫／屏東報導〕現在正值春耕時節，農耕機具翻土整地後，未清洗直接上路，輪胎及機身夾帶土塊掉落污染路面，除了導致車輛打滑釀禍外，受污染路面引起揚塵更引起空氣污染造成民怨，屏東縣環保局近期將加強稽查，請農友多加注意。

    屏東縣為農業大縣，現在正值春耕時期，常有農耕機具結束工作後，未將機身附土清理乾淨即直接開上路，造成路面積土污染，車輛再行經積土路面易捲起揚塵，讓地區空氣品質惡化，清除時更要耗費大量人力及機具。

    環保局表示，近年來農耕機具污染防制已初具成效，但仍有少數農耕機具污染道路情形發生，去年就裁處57件農耕機具污染道路案件，縣府除了加強科技執法外，也定期召集農政單位、鄉鎮市公所及代耕業者，宣導及示範清洗作業，要求代耕業者負起環境責任，結束田間翻耕作業時，務必將農耕機具清洗後再上路，或以大型貨車接駁方式移動農耕機具。

    環保局已鎖定道路污染熱區加強稽查，一經查獲將依違反廢棄物清理法裁處1200~6000元罰鍰；民眾若發現有農耕機具污染道路情形，可撥打環保局24小時公害陳情專線檢舉，並提醒農耕機需懸掛車牌方可駛入一般道路，違者得依道路交通管理處罰條例處3600~10800元罰鍰。

    預防春耕農耕機污染路面，環保局加強宣導。（屏東縣環保局提供）

    預防春耕農耕機污染路面，環保局加強宣導。（屏東縣環保局提供）

    春耕農耕機使用後一定要清洗乾淨才不會污染路面。（屏東縣環保局提供）

    春耕農耕機使用後一定要清洗乾淨才不會污染路面。（屏東縣環保局提供）

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