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    台灣燈會限定便當 台鐵「桃喜便當-台式打拋豬」明開賣

    台鐵推台灣燈會期間限定便當，「桃喜便當-台式打拋豬」12日開賣。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵推台灣燈會期間限定便當，「桃喜便當-台式打拋豬」12日開賣。（圖由台鐵公司提供）

    2025/02/11 13:35

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（11日）宣布，響應觀光署2025台灣燈會在桃園舉行，台鐵公司附業營運處台北餐旅分處特別推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色，讓旅客在品嚐便當的同時，感受台灣燈會「光聚千塘串桃園」的魅力與桃園的人文風情。

    台鐵公司表示，桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，這些文化在桃園交織出豐富多元的風貌。

    台鐵便當以此為靈感，設計出結合東南亞風味與台式元素的「桃喜便當-台式打拋豬」。便當的主食選用香氣四溢的泰國香米，搭配口感鹹香帶點微辣的台式打拋豬，象徵台灣與東南亞文化的融合。

    此外，還有酥脆美味的泰式蝦餅、濃郁的蝦醬高麗菜、色彩鮮豔的甜椒炒蛋，以及營養豐富的鮮香菇炒小豆苗，以豐富的菜色展現桃園的多元性與活力。

    台鐵公司表示，「桃喜便當-台式打拋豬」將於2025台灣燈會期間限定發售，讓民眾除了欣賞光影藝術，還能品嚐融合多元文化的美味餐點。

    台鐵推台灣燈會期間限定便當，「桃喜便當-台式打拋豬」12日開賣。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵推台灣燈會期間限定便當，「桃喜便當-台式打拋豬」12日開賣。（圖由台鐵公司提供）

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