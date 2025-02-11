學測國寫著重自身獨特故事 英作文描述圖片場所不設限

大考中心今公佈114學測非選擇題評分標準。（記者楊綿傑攝）

2025/02/11 13:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心今公布114學測非選擇題評分標準，國寫中「擬社會互動」影響方面，考生舉出12強賽陳傑憲、輝達創辦人黃仁勳等為例，活用時事；而國文作文的「52赫茲鯨魚」，則要抒發獨特的故事，有新住民二代考生闡述自己從不想對外說混血身分，到秀出流利越南語後被佩服的內心轉折，充分切題。

國寫閱卷召集人、成大中文系名譽教授陳昌明指出，「擬社會互動」題目必須能闡述正、負面影響，結構允當、條理分明、文辭流暢者，就能等得15分以上的A等第。考生作答內容包括許多時事議題，正面舉例如12強賽球員陳傑憲、林家正；黃仁勳來台等。負面舉例則如詐騙案、名人不良舉止、政治人物誤導民眾等。

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至於作文題「關於52赫茲，我想說的是：：」，陳昌明提到，重點在於能出寫自己的故事，或自己對52赫茲獨特的感受，大體來看，學生都有自己的想法，比想像中會寫，包括自己成長的故事、內心不容易表達的部分，有很多好文章。

陳昌明舉例，有考生從自己的興趣出發，如國中時發現自己喜歡刺繡，但被當怪胎，到高中時找到一小群同好而感到開心；也有考生從生活小缺點切入，如自己有口吃，透過會話書寫找到另一扇窗；另有考生寫特殊生命史，如自己是新住民二代，生長過程曾被排擠而很孤單，但某次在學校與東南亞學生交流中講出流利越南語，被同學佩服，心情轉折成認為自己是孤獨美麗的52赫茲。

在英文科方面，閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，在中譯英的部分，發現不少考生對詞彙的語意及使用，以及英文拼字有加強空間，也有考生無法掌握基本文法中的過去時態或現在進行式，如「驅動力」driving force/power、「想像」imagination、「科技（的）」technological；「成真」是become real，但在句中必須做進行式的字形變化等。

以「颱風」為主題的英文作文，內容包括2張圖片，其中室內的電影院曾引發看不清楚難分辨，未曾有過類似經驗等討論。賴惠玲說明，首段著重室內、室外活動的情境描述，場所不設限，有人寫電影院、購物中心，也有人描述等候搭船等。對颱風假看法的部分，有考生提到放假可跟家人好好吃個飯，也有考生寫到必須出們搶修停電的工人，只要主題清楚、重點分明，文法格式表點無錯誤，用字精確等，能得高分。

學測非選題閱卷情形。（記者楊綿傑攝）

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