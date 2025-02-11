年後轉職需求高 新北新春就博會湧人潮

新北市政府今天舉行新春就業博覽會。（記者賴筱桐攝）

2025/02/11 13:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府勞工局今天上午10點至下午3點在市府6樓大禮堂舉辦「新春就業博覽會」，邀請台灣卓勒、中國砂輪、正淩精密、南京資訊、桓達科技、長庚國際能源、可樂旅遊、史泰博、IKEA及鼎泰豐等53家廠商參與，提供超過2500個工作機會，現場湧現求職人潮，市長侯友宜也現身發送福袋，祝福民眾新年平安賺大錢。

勞工局長陳瑞嘉表示，農曆年後是轉職旺季，不少企業在春節後大舉招募人才，帶動各產業求才需求，求職者也想在新的一年轉職，爭取優渥薪資，在武漢肺炎疫情之後，國內旅宿相關產業復甦，旅宿餐飲業需才孔急。

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本次就業博覽會中，最大宗的求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比4成8；其次為科技製造業，職缺占比2成。另外，台灣壽司郎、鼎泰豐、王品集團、米塔餐飲等企業，都釋出破百職缺搶人。

薪資待遇部分，大樹醫藥徵求門市藥師月薪75K，南京資訊提供月薪70K，招募硬體研發工程師，厚誼工程開出月薪60K延攬工程主管，鼎泰豐、金田興業、金色三麥也提供主廚、料理長、儲備幹部職缺，月薪50K起跳。

活動現場設有「婦女及壯世代專區」及「青年專區」提供專案計畫諮詢，另提供「AR/VR科技求職」、「履歷健診」及「手語翻譯」等服務，提升求職者面試信心，增加錄取機率。另外，銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位設攤宣導，依據求職者需求提供客製化就業服務。

新北市長侯友宜至新春就業博覽會發送福袋。（記者賴筱桐攝）

新北新春就業博覽會邀請53家廠商設攤，現場可直接面試。（記者賴筱桐攝）

新北市就業博覽會設有AR/VR專區。（記者賴筱桐攝）

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