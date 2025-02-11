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    彰市1015名低收入戶與獨老獲贈光明燈

    獨居長者們紛紛找自己的光明燈燈座。（記者湯世名攝）

    獨居長者們紛紛找自己的光明燈燈座。（記者湯世名攝）

    2025/02/11 13:11

    〔記者湯世名／彰化報導〕有鑑於一般家庭每逢農曆年前後都會為家人安奉光明燈，以保一年平安順利，但經濟弱勢者卻只能「望燈興嘆」，彰化市公所今天在國定古蹟彰邑威惠宮（聖王廟），免費為1015名低收入戶及獨居長者安奉光明燈。市長林世賢說，這已是連續第11年免費安奉，讓弱勢者也能受到神明庇佑。

    林世賢指出，國人宗教信仰虔誠，尤其個人或公司行號等單位，為了祈求身體、學業、事業、財運、消災解厄等各種不同需求，總會於年終歲末或農曆年前後，到寺廟安奉各種名目不一的燈座，例如平安燈、光明燈、財神燈、福祿壽燈、太歲燈等，儘管名稱各異，總不外乎是祈求來年各方面更為平安順心或飛黃騰達。

    而有關安奉各式燈座的花費，少則幾百元、多則上千元，甚至不乏十數萬元，對一般大眾而言，幾百元或許不構成問題，但對於經濟普遍處於弱勢甚至貧困至極的低收入戶與獨居長者來說，即使是幾百元也可能造成不小的負擔，不少人更是只能「望燈興歎」。

    為了讓弱勢族群也能得到神明庇佑，彰化市自2015年起讓低收入戶與獨居長者免費在威惠宮安奉光明燈；今年有953名低收入戶、62名獨居長者受惠。

    彰化市公所今天在威惠宮，免費為1015名低收入戶及獨居長者安奉光明燈。（記者湯世名攝）

    彰化市公所今天在威惠宮，免費為1015名低收入戶及獨居長者安奉光明燈。（記者湯世名攝）

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