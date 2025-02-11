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    獎勵完成寒假任務 高市新上國小大玩「吉伊卡哇」扭蛋

    新上國小校長王彥嵓指著特別準備的扭蛋機，讓完成寒假任務的學童抽獎換獎品。（記者許麗娟攝）

    新上國小校長王彥嵓指著特別準備的扭蛋機，讓完成寒假任務的學童抽獎換獎品。（記者許麗娟攝）

    2025/02/11 13:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕今（11）日開學日，高雄市左營區新上國小搭上「吉伊卡哇」熱潮，為獎勵學生完成寒假作業的任務，特別舉辦「吉伊卡哇扭蛋賽」，家長會特別採購了超過2000份正版的吉伊卡哇和「水豚君」卡皮巴拉的商品，讓完成任務的學童扭蛋抽禮物。

    新上國小校長王彥嵓表示，早在期末學校就規劃好「吉伊卡哇開學日」，有別於以往寒暑假作業的抄抄寫寫，換上每個孩子挑戰寒假任務，只要在寒假中達成「身體強壯」、「健康整潔」、「才藝展能」、「生活品格」4大任務，就能在開學日參加「超級扭蛋賽」，有超過2000份的獎品，有吉伊卡哇東京限定小娃娃、公仔吊飾、拍立得貼紙，也有卡皮巴拉水豚君的鉛筆盒等。

    5年級王姓女學生說，這次新年到愛河看到了心目中最喜歡的「吉伊卡哇」，沒想到上學扭蛋也可以有「吉伊卡哇」，真是太高興了。

    王彥嵓說，這次全校一起推動寒假任務，搭配超夯的吉伊卡哇扭蛋，就是要鼓勵也吸引學生去挑戰，行政團隊也在寒假總動員，希望全體師生返校的第一天，就能感受到吉伊卡哇所帶來的繽紛樂趣，大過年回學校試試手氣。

    學校準備5台扭蛋機讓學童抽獎，並依抽到的號碼換獎品。（記者許麗娟攝）

    學校準備5台扭蛋機讓學童抽獎，並依抽到的號碼換獎品。（記者許麗娟攝）

    扭蛋獎品都是正版的吉伊卡哇和水豚君商品。（記者許麗娟攝）

    扭蛋獎品都是正版的吉伊卡哇和水豚君商品。（記者許麗娟攝）

    小朋友秀出扭蛋抽到的商品，相當開心！（記者許麗娟攝）

    小朋友秀出扭蛋抽到的商品，相當開心！（記者許麗娟攝）

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