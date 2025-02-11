機場捷運A9林口站、A19體育園區站62戶住宅標租

桃園機場捷運林口站、體育園區站招商，62戶住宅標租。（鐵道局提供）

2025/02/11 13:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部鐵道局今天（11日）說明，25日將舉辦「桃園國際機場聯外捷運系統A9站（林口站）及A19站（桃園體育園區站）計62戶住宅標租案」招商說明會，有意願者可在本月19日上午9時前報名。

鐵道局說明，舉辦招商說明會廣邀相關業者參與，藉由標的及招商文件說明，協助潛在投標人進行投資評估。說明會訂在2月25日（週二）下午14時，在台北新板希爾頓飯店宴會廳–2樓如意C廳（新北市板橋區民權路88號）舉辦，有意願參加者請於2月19日（週三）上午9點前報名。

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第1標位於機場捷運A9站（林口站）地上12層至14層，共54戶住宅及地下4層18席汽車停車位；第2標是機場捷運A19站（桃園體育園區站）地上6層至7層8戶住宅及地下4層之6席汽車停車位。

交通部鐵道局已在2月6日公告「台灣桃園國際機場聯外捷運系統A9站（林口站）及A19站（桃園體育園區站）計62戶住宅標租案」（共2標）。採公開標租方式租予租賃住宅包租業者，再由該業者維護管理並租予次承租人居住使用。公告期間自114年2月6日至114年3月26日下午5時截止收件。

桃園機場捷運林口站、體育園區站招商，62戶住宅標租。（鐵道局提供）

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