倒數1週！新北燈會累計200萬人次參觀 2/12元宵再發限量小提燈

今年主題「靈蛇獻瑞 一起PLAY」融合傳統與創新元素，打造萌彩蛇趣、蛇影迷宮、春滿江南等10大主題燈區及特色燈飾藝術。（記者賴筱桐攝）

2025/02/11 12:45

〔記者董冠怡／新北報導〕新北燈會2月1日開幕至16日止，進入最後倒數1週，市府民政局林耀長今天表示，截至目前已有超過200萬人次參觀，明天（12日）是元宵節，晚間6點將於燈會現場新北大都會公園發送1000份特別版小提燈「蛇奇寶貝」、晚間7點及8點加碼限量一般版小提燈「蛇燈精靈」。

據了解，市府小提燈包含一般版、特別版，總共製作15萬8800份，先前已陸續配合燈會活動、區公所發送，明天除了上午8點野柳保安宮前廣場、晚上7點新莊區元宵踩街活動服務台（新莊慈祐宮對面）可以領取一般版，也可在新北大都會公園領取小提燈，晚上6點發送1000份特別版、7點與8點發送限量一般版。

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免費帶回小提燈之外，也別忘了去逛燈會。民政局指出，今年主題「靈蛇獻瑞 一起PLAY」融合傳統與創新元素，打造萌彩蛇趣、蛇影迷宮、春滿江南等10大主題燈區及特色燈飾藝術，主燈秀結合光雕投影與音樂表演，活動期間每天晚上6點起至10點（末場9點50分），每30分鐘會展演1次，約4分鐘長；另有美食及特色手作市集。

民政局說，燈期橫跨2月14日情人節，影音串流平台Netflix的五福臨門展區，設有科技天燈體驗裝置，民眾可以自由書寫願望，即時投影至天燈上，讓心願瞬間成真，民眾可以運用科技天燈，在璀璨燈海的浪漫氛圍中告白。

新北燈會2月1日開幕至16日止，進入最後倒數1週。（記者董冠怡攝）

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