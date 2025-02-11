基隆捷運八堵站徵地規劃不一 居民不滿變成變電站掛布條抗議

基隆捷運八堵站預定地附近居民不滿規劃不一，懸掛布條坑議。（記者盧賢秀攝）

2025/02/11 13:26

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運的基本設計和工程經費已送交通部審議，將銜接民生汐止線，並在基隆捷運八堵站附近徵收民地做機廠與變電站，民眾認為原規劃水岸優質住宅區、社會住宅及公托、長照設施現在變成了變電站，憤怒張貼布條抗議。

新北市捷運局最近召開基隆捷運說明會，將基隆捷運八堵站北方徵收一塊住宅及遊樂場土地作為變電站，居民無法接受，因此在社區張貼白布條抗議。

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當地地主指出，八中社區金華街長年限建、房屋老舊，居民多為老弱婦孺，且八中里有大片屬於台鐵、國產署及中台煤礦所有的土地，但市府及新北捷運局不用較大公用土地，反而徵收小筆市民的土地，市民無法理解。

無黨籍議員陳冠羽表示，一般來說，捷運變電站大多會整合在捷運站體中興建，八堵站卻要另外徵收民地興建，令人不解。新北市捷運工程局指出，因為民汐線的八堵機廠與基隆捷運第二階段路線懸而未決，才決定要「保留最大用地」，這對當地居民不公平。

基隆市政府交通處指出，關鍵在於捷運民生汐止線尚未獲核定，以致未來民汐線的八堵機廠會與基捷八堵站的整合規劃會有變數。

交通處指出，八堵機廠屬於民汐線尚未獲中央核定前，目前就連負責興建的單位會是台北市或是新北市，都還無法確定，規劃內容都可能有變化。至於議員質疑，基捷八堵站為何是基捷第一階段5個車站中，惟一沒有捷運聯合開發區的車站，也與民汐線未獲核定等不確定因素有關。

交通處說，市府的立場希望基捷八堵站與民汐線八堵機廠能夠由統一的機關負責興建，整合整規劃與設計，不致各唱各的調。

基隆捷運第一階段只到八堵站，將在八堵站附近徵收民地設置汐東線機廠，引起民眾不滿。（記者盧賢秀攝）

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