625萬件舊衣去哪？ 彰化回收暴增6成淘汰量曝光

彰化縣去年（2024年）舊衣回收箱暴增超過6成，達5001.3公噸。回收商將舊衣回收整理後，再流入二手市場或轉做燃料用途或出口等多元管道。（記者張聰秋攝）

2025/02/11 13:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕民眾愛買衣服，但穿過的、不想再穿或穿不下的舊衣該怎麼處理？多數都被丟進了舊衣回收箱，成為循環再利用的一部分。彰化縣往年舊衣回收數約在3000至4000公噸之間，而去（2024）年成長超過6成，達到5001.3公噸，若以每件衣服平均重量800公克計算，相當於回收了約625萬件舊衣，以彰化122萬多人口計算，平均每人淘汰6件舊衣，顯示農業大縣的彰化人相對節儉，服飾消費相對克制。

彰化縣環保局指出，全縣26個鄉鎮市公所有17個公所委由回收箱設置舊衣回收箱，即使沒有舊衣回收箱的公所，會由清潔隊資源回收車回收後再分項變賣，或交由回收商進行出口或送交國內二手市集及慈善機構等管道再利用，因此，現況26鄉鎮市公所都有執行舊衣回收。經統計彰化縣約設置1200個舊衣回收箱，民眾可使用「全國不用品藏寶圖」查詢舊衣回收箱放置區域。

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去年環保局加強垃圾分類政策，執行垃圾破袋檢查，減少民眾把舊衣混進垃圾丟棄，同時，為了鼓勵公所清潔隊落實回收舊衣，推出「廢棄生物質物料和固體再生燃料（SRF）等物料資源循環計畫」將舊衣物轉化為替代燃料，減少垃圾處理壓力，還有推出「舊衣回收月」活動，集滿10件兌換環保洗衣精，吸引民眾行動響應，舊衣回收數量明顯倍增。

不少民眾表示，把舊衣拿去回收，比直接丟掉好多了，對環境也比較友善！不過，也有民眾因自家或親友工廠工作需求，須要大量舊衣擦拭機械設備與成品，舊衣變工廠清潔工具之一，長期省下一筆可觀的清潔費支出，也讓舊衣發揮循環再利用，避免回收後又變成垃圾。

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