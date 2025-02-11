潭子農會穀倉委外營運 潭子區農會：待改選完成再招標

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」，建築十分優美。（記者歐素美攝）

2025/02/11 13:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市定古蹟「潭子農會穀倉」，斥資1億7千萬元修復，台中市文化資產處於去年11月驗收後並點交給潭子區農會，以委外營運，但適逢農會改選，不確定性影響廠商投標意願，潭子區農會總幹事林淑茵表示，農會將於2月底農會改選完成後再上網招標，招商營運。

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」，包含穀倉、碾米機房與磚造糙米倉庫等3座古蹟本體，完整呈現各棟建築原有功能，保存完好。外有日式「鋸屋根式」的屋頂與「太子樓」，內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗，並有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等自動化設備，「通氣柱」則是現代空調設備，見證當時產業建築對於物環控制的成熟。

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為保存及維護文化資產，台中市文化資產處除自籌經費，文化部文化資產局並核定補助7000萬元，交通部鐵道局分攤3000萬元，潭子區農會也編列850萬元配合，共投入1億7000萬元進行修復再利用，修復過程因應台中鐵路高架化，並配合將散積稻穀倉庫、粗糠間及糙米倉庫等部份古蹟原地拆解，成為國內文化資產因應重大交通建設於原地局部拆解並復原的重要案例。

潭子農會穀倉去年初完工，台中市文化資產處驗收後於去年11月11日點交給潭子區農會。潭子區農會將委外招商營運，不過，目前正值農會改選期間，部分廠商認為若選舉結果造成農會管理階層換人，日後恐引發紛爭，投標意願不高。

潭子區農會總幹事林淑茵表示，將等新的理事上任，再行上網招標。潭子區農會將於2月15日進行會員代表改選投票，2月24日召開會員大會，改選理監事，3月再召開理事會議互推理事長並聘任總幹事。

有意投標經營的人文國際股份有限公司執行長黃信彰表示，潭子農會穀倉位於中山路旁且緊鄰自行車道，地點好，未來可以經營市集、青年創業辦公室及餐廳等，不過，因每月需支付國產署租金，加上佔地600多坪，基本的維護營運成本高，若導入良好的導覽機制應仍可為。

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」3棟建築中的穀倉。（記者歐素美攝）

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」3棟建築中的碾米機房。（記者歐素美攝）

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」3棟建築中的磚造糙米倉庫。（記者歐素美攝）

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