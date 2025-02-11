台東縣府攜手各單位關懷獨居長者 暖送2萬顆水餃賀佳節

熱氣蒸騰的水餃上桌。（記者劉人瑋攝）

2025/02/11 13:07

〔記者劉人瑋／台東報導〕為讓獨居長者在元宵節感受到社會的溫暖，台東縣政府今在社會處禮堂舉辦「金蛇賀年 青銀獻餃慶元宵」活動，邀集縣府等許多單位參與，並派員一同與老人們包水餃。在縣長饒慶鈴悉心教導下，她身旁的阿公順利包出了餛飩，而外燴職業工會及高齡志工早已花了一週包出更完美水餃，活動目的也在團聚共慶元宵，老人家們感受到滿滿的暖意。

縣府社會處高齡志工、憲兵指揮部台東憲兵隊、台東縣老人會、陸軍台東地區指揮部及法務部矯正署台東監獄共同包製水餃，此次活動共計包製近2萬顆水餃，後續將分送至縣內獨居長者家中並進行訪視。

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雖然記不清楚上次何時包水餃，但饒十分用心的捏著水餃皮，號稱是「一體成型」、捏實即可。現場看來稍有慌亂、全場一陣忙碌，先端上桌的則是台東縣外燴職業工會及高齡志工合作接力花一週事先包製並冷凍一萬顆的水餃。

忙碌先前作業又包辦現場煮熟水餃和元宵的外燴職業工會成員中，最特別的應是許家母女檔，媽媽廖美雲在工會擔任教師，女兒許薏函在宜蘭礁溪五星級大酒店任職主任，也被媽媽找回來幫忙製作水餃、元宵，2位專業餐飲人員負責幫忙修飾、加工活動時製出的元宵、煮水餃，手法相對熟練許多，食物頓時變可口。

饒慶鈴提到，縣府於春節前夕便強化獨居老人關懷訪視，此次元宵活動感謝各單位攜手送愛，社會處於近日已安排下鄉4場次，由志工隊協同社區關懷據點長者包水餃，並在今日活動前，與台東縣外燴職業工會及高齡志工合作接力包製一萬顆水餃。此外，台東監獄更慷慨捐贈4800顆水餃響應，台東縣農會也協助提供冷藏車運送，將新鮮水餃送到長輩手中。

縣長饒慶鈴與長輩們一起包水餃、元宵。（記者劉人瑋攝）

長輩們包水餃、元宵。（記者劉人瑋攝）

除了水餃，還找來黑輪攤，老人家即使失了牙還是細剝入口，吃得津津有味。（記者劉人瑋攝）

外燴工會母女檔，幫忙前置作業與後續加工。（記者劉人瑋攝）

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