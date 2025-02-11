農糧署輔導轉作雜糧 「台南8號」高粱金酒釀製「一穀作契」高粱酒供不應求

「台南8號」高粱供應金酒公司釀製「一穀作契」高粱酒，深獲市場好評，供不應求。（農糧署南區分署提供）

2025/02/11 12:55

〔記者蘇福男／高雄報導〕受氣候變遷影響，國內水資源吃緊，國人稻米消費量也逐年下降，農糧署持續輔導農民轉作節水、耐旱又省工的雜糧作物，其中「台南8號」高粱供應金酒公司釀製「一穀作契」高粱酒，深獲市場好評，供不應求。

農糧署南區分署長陳立儀表示，為降低國內稻作種植面積，農糧署持續輔導農民轉作玉米、高粱等節水、耐旱又省工的雜糧作物，以提高國產雜糧進口替代率、減少進口依賴，並響應淨零碳排政策，讓農地永續利用。

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陳立儀說，南部氣候日照充足，水資源珍貴，具耐旱、節水特性的「台南8號」高粱，是不錯的雜糧作物，南區分署111年起與金酒公司契作面積約760公頃，至113年1期作契作面積已倍增至2200多公頃。

參與契作農會包括後壁、鹽水、學甲等區農會和義竹鄉農會，穩定供應金酒公司製作「一穀作契」高粱酒，因產品酒體清亮透明，風味濃郁醇厚，深獲市場好評，供不應求。

南區分署指出，硬質玉米也具有節水、省工及易栽培特性，適宜秋作種植，具品種多樣化可供農友選擇，嘉南地區第2期作普遍仍以生育期長、產量較高的「明豐3號」為主要品種。

國內硬質玉米代耕制度完善，全面省工機械化作業，從種植到採收、繳交、後端銷售，加上農民善於管理，就能種出好品質玉米，且國內原料需求量大，後端銷售無虞。

南區分署補充說，硬質玉米適合秋天種植，但種植期較長，想要與釀酒高粱輪作的農友，建議硬質玉米可選擇台農1號、台農7號或「台南29號等中、早熟品種，可順利下一期作高粱的適當播種時期，歡迎農友加入轉作雜糧行列。

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硬質玉米具有節水、省工及易栽培特性，適宜秋作種植。（農糧署南區分署提供）

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