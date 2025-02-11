新竹峨眉驚喜首見石虎！ 在地青年卻憂喜參半

新竹縣峨眉中盛野溪四周野生動物監測，記錄到一隻罕見的石虎在溪邊出沒。（「滾回家 」臉書粉專提供）

2025/02/11 12:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「首見」！一群關心生態環境的年輕人，去年9月在新竹縣峨眉中盛野溪四周進行野生動物監測，短短2個月內就記錄到一隻罕見的石虎在溪邊出沒，特別在網路上公布石虎的影片，提及野溪上游正面臨兩項開發案，廠商將在2月14日（五）、17日（一）召開環境影響說明會，呼籲鄉親踴躍出席，一同守護峨眉溪流、地方環境及石虎棲地。

這群年輕人在「滾回家」臉書網頁分享，石虎對許多在地長輩來說，是存在於童年的回憶，但這樣記憶已中斷了數十載，能在此重新發現石虎的蹤跡，實在可貴。這也代表著，這條溪流與其乘載的自然環境正逐漸恢復過往繁盛的樣貌，為周遭地區提供健康的水和空氣，是中盛乃至峨眉居民的福氣。

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感謝台灣石虎保育協會的指導及協力，他們自去年9月起在中盛野溪四周進行野生動物監測；此外，在環評報告書中，開發單位也有記錄到石虎的蹤影。

他們指出，中盛野溪上游總面積82公頃的開發案，橫跨峨眉中盛村、寶山油田村兩地，拆分成5期（一個養生村、兩個產業園區、一間旅館、一個休閒農場）進行，預計開發產生的所有廢水最後皆會排入峨眉，並對地方社會、環境生態皆有巨大的影響。

去年溪流上游的其中兩個開發案—「東茂智慧產業園區開發案」與「竹科湖畔花園旅館開發案」，廠商要召開至關重要的3場環境影響說明會，但日期在鮮少上班族學生能夠參加的平日，時間撞期鄉內重要大型活動及會議，讓人分身乏術措手不及。

在地鄉親相信環境永續及環境開發，還是找出第三條共好的路線，前提是需要更多公開透明、具品質的溝通與對話。邀請所有關心這片溪流的鄉親朋友踴躍出席，一起表達立場與想法，訴說對家鄉的願景。

竹科湖畔花園旅館開發案2月14日早上10點半，地點在寶山油田村集會所。東茂智慧產業園區開發案2月17日早上10點峨眉中盛活動中心、下午2點半寶山油田村集會所。

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