美國牛舌驗出寄生蟲！ 食藥署：邊境維持100％檢驗合格才准輸入

一批自美國進口的冷凍牛舌被驗出「弓蟲（Toxoplasma gondii）」感染。 （食藥署提供）

2025/02/11 12:08

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署今（11日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中一批自美國進口的冷凍牛舌被驗出「弓蟲（Toxoplasma gondii）」感染，為近半年來首批報驗美國牛舌，食藥署代理署長林金富強調，這批產品在邊境就被攔截，未流入市面，將持續針對美國輸入的冷凍牛舌採監視查驗，也就是100%檢驗合格後才可以輸入。

林金富說，這批美國牛舌由「彬喬有限公司」進口，檢驗後發現有弓蟲感染，總共9.66公斤在邊境就被攔下，將依規定退運或銷毀，絕對不會流入市面。根據食藥署統計，過去半年內只有這一批美國牛舌申報進口，按照「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」規定，自2009年起開放美國牛肉包含牛舌、牛睪丸、橫膈膜等輸入後，在邊境持續採監視採驗，也就是100％檢驗合格才能輸入。

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最新邊境查驗結果共有40批產品違規，美國進口部分除了牛舌外，還有一批生蠔被驗出重金屬鎘超標，含量達2ppm，根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，貝類（不含殼）中的鎘含量上限是1ppm，這批美國生蠔總共有477公斤，依規定退運或銷毀。

值得注意的是，日本進口水果有多批農藥殘留，包括9批金柑、2批草莓、1批蜜瓜及1批金桔，分別被檢出氟大滅、賽果培等殺蟲劑違規。林金富強調，針對日本報驗的其他柑橘類、鮮草莓將分別採監視查驗至3月3日、5月31日止。

此次還有2批產品被驗出含有蘇丹色素。分別為「吉晟有限公司」進口的越南薑黃粉，檢出蘇丹色素1號和4號；及「孝青食品香料有限公司」進口的印度辣椒油樹脂，檢出蘇丹色素2號和4號。

食藥署指出，目前來自中國和印度的「辣椒粉（乾）、香辛料、調味醬」，中國、印度、南非和越南的「胡椒」，及所有國家進口的「薑黃」，都被列為監視查驗對象，必須逐批檢驗合格才能進口。

另一批美國生蠔總共477公斤，被驗出重金屬鎘超標，含量達2ppm，依規定退運或銷毀。 （食藥署提供）

最新邊境檢驗結果，有多批日本進口水果被檢出農藥殘留違規。（食藥署提供）

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